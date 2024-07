Expert Brožek o zápasu dne: Angličani nejsou dostatečně připraveni od hlavního trenéra

Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Dnes půjde o duel mezi Anglií a Švýcarskem, který rozebral někdejší skaut Slavie a v současnosti trenér Sigmy Olomouc B Miloslav Brožek (49).

Studio k zápasu Anglie - Švýcarsko. Livesport

Fotbalisté Anglie se v sobotním čtvrtfinále Eura utkají se Švýcary, kteří usilují o premiérový postup do semifinále. Úřadující vicemistři Evropy by prošli mezi nejlepší čtyřku evropského šampionátu už počtvrté a zůstali by ve hře o vysněnou trofej, která "Albionu" stále chybí. Švýcaři se budou muset vzepřít výrazně nepříznivé vzájemné bilanci. S Anglií nevyhráli třináctkrát v řadě a naposledy ji porazili před 43 lety.

"Nevýrazné výkony Anglie jsou kombinací toho, že nejsou dostatečně připraveni od hlavního trenéra a hráči se nepotkali s formou. Taktika jde často proti silným stránkám klíčových hráčů a podpora útoku je aktuálně na bodu mrazu," hodnotí dosavadní počínání Anglie an turnaji Brožek. "Nechápu, proč Southgate podceňuje hráče z lavičky, měli hrát v posledním zápase ve skupině," dodal zkušený trenér.

"Švýcaři vypadají týmověji a trenér je dobře dostřídává. Křídla jsou špičková a těším se na souboje Ndoyeho s Walkerem," chválil herní projev Švýcarska Brožek.