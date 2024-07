Švýcarsko touží po historickém úspěchu, po 43 letech se pokusí porazit nevýrazné Angličany

Fotbalisté Anglie se v úvodním sobotním čtvrtfinále Eura utkají se Švýcary, kteří usilují o premiérový postup do semifinále. Úřadující vicemistři Evropy by prošli mezi nejlepší čtyřku evropského šampionátu už počtvrté a zůstali by ve hře o vysněnou trofej, která "Albionu" stále chybí. Utkání v Düsseldorfu má výkop v 18:00 a řídit ho budou italští sudí v čele s hlavním Danielem Orsatem.

Anglie byla v osmifinále se Slovenskem jen pár sekund od vyřazení. V páté minutě nastavení ale srovnal Jude Bellingham a v prodloužení dokonal obrat na 2:1 Harry Kane.

"Ukázali jsme velkou odolnost a charakter. Bojovali jsme až do konce, vyrovnání jsme si zasloužili," citoval web UEFA trenéra Garetha Southgatea. "Bylo to hodně emotivní, byli jsme pod obrovským tlakem. Prošli jsme si hodně těžkou situací, která pro nás může být zlomovým momentem v turnaji," přidal obránce John Stones.

Sestřih zápasu Anglie - Slovensko (2:1p) Česká televize

Jeden z největších favoritů šampionátu v Německu čelí kritice kvůli nepřesvědčivým výsledkům i hernímu projevu. V základní hrací době vyhrál pouze úvodní duel se Srbskem, zbývající tři skončily nerozhodně.

"Play off je něco jiného než skupinová fáze. Musíme se zase maximálně soustředit, každé zaváhání znamená konec v turnaji," podotkl Southgate s tím, že jeho tým si musí dát pozor na středovou řadu soupeře. "Granit Xhaka a Remo Freuler jsou vynikající. Jsou skvělí na míči, hodně toho oběhají a jsou schopní i zakončit. To jsou jejich klíčoví hráči," ocenil třiapadesátiletý kouč.

Preview zápasu Anglie – Švýcarsko. Livesport

Southgate ve čtyřech utkáních nasadil do základní sestavy pokaždé stejných deset fotbalistů, změny dělal pouze na pozici středního záložníka. Ve čtvrtfinále bude muset nahradit vykartovaného stopera Marca Guéhiho. Ustálenou sestavu mají i Švýcaři, kteří rovněž procházejí turnajem bez porážky. V osmifinále dominovali proti obhájcům titulu z Itálie a po výhře 2:0 vyrovnali postupem výsledek z minulého šampionátu.

"Jsme v dobrém rozpoložení. Je to další velká výzva, uvidíme, jak si s ní poradíme. Hráli jsme skvěle proti Itálii, hráli jsme skvěle proti Německu, tak proč bychom nemohli porazit i Anglii?" uvedl trenér Murat Yakin a připomněl remízu 1:1 ze skupiny proti domácímu výběru.

Vzájemné zápasy obou celků. Enetpulse

Švýcaři usilují o historický úspěch, budou se ale muset vzepřít výrazně nepříznivé vzájemné bilanci. S Anglií nevyhráli třináctkrát v řadě a naposledy ji porazili před 43 lety.

"Chceme hrát pořád stejně. Když spustíme náš presink, má to každý soupeř těžké. To bude jeden z úkolů i proti Anglii," prozradil Yakin. "Mají velkou individuální kvalitu. Jedno velké jméno vedle druhého, musíme si dávat pozor vlastně na všechny hráče," přidal útočník Kwadwo Duah.

Postupující se v semifinále utká 10. července v Dortmundu s vítězem duelu Nizozemsko - Turecko.