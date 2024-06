Expert Hovorka o zápasu dne: Rodri je pro Španěly cenný, typologicky má blízko k Součkovi

Livesport se zahájením Eura 2024 přidal další platformu pro fanoušky – digitální studio. To doprovodí každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem vždy bude šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o zápas Španělska s Chorvatskem, který rozebral fotbalový expert a někdejší obránce Sparty, Slavie a národního týmu David Hovorka (30).

Jak Španělsko, tak Chorvatsko v nedávné době nastupovaly zejména ve formaci 4-3-3, ale podle bývalého českého reprezentanta je taktická výhoda na straně svěřenců Luise de la Fuenteho. "Sledoval jsem přípravné zápasy obou týmů. Psal jsem si jména a snažil se rozklíčovat optimální sestavy. U Španělů mám za to, že je dobře vidět osa týmu – od gólmana po útočníka, ale mají hodně variant, kam umístit jednotlivé typy hráčů. To je výhoda oproti Chorvatům, ti se už dlouhou dobu prezentují stejným stylem a využívají užší výběr hráčů," vysvětlil Hovorka.

Jedním z klíčových mužů osmé země v žebříčku FIFA by měl být defenzivní záložník Rodri z Manchesteru City. "Takového hráče chce mít v týmu každý. Typologicky bych ho přirovnal k Tomáši Součkovi. Pomáhá hlavně v obranné fázi, má velkou úspěšnost v defenzivních zákrocích. I při rozehře však umí vypomoct stoperům a mění těžiště hry. Skvělá ofenzivní čísla jsou další nadstavbou," připomněl rodák z Kladna Rodriho úspěšnou sezonu v uplynulém ročníku Premier League, v níž Španěl zaznamenal osm gólů a devět asistencí.

Čísla ale podle Hovorky nejsou to nejpodstatnější. "Je to i osobnost. Rodri hraje velkou roli v týmu jako je Manchester City a k tomu vystudoval vysokou školu. Projevuje se tím jeho mentalita. Je lídrem, umí ovládat emoce a je nohama na zemi. Důležité je také zachovat si vlastní tvář v osobním i profesním životě. To není vůbec jednoduché," dodal bývalý obránce, který si v kariéře prošel řadou těžkých zranění a nyní působí v pražské Spartě, kde pomáhá s mentální stránkou mladým hráčům.