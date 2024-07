Expert Livesportu Bernardeschi: Bellingham hraje i o Zlatý míč. Španělsko by si to zasloužilo

Byl to on, kdo v roce 2021 rozhodl v penaltovém rozstřelu finále o tom, že pohár pro mistry Evropy poputuje do Itálie. Útočník Federico Bernardeschi (30), bývalý hráč Fiorentiny či Juventusu, nyní válí v MLS za Toronto a během Eura 2024 se o své postřehy z turnaje dělí s Livesport Zprávami. Před finále zavzpomínal na rok 2021, rozpovídal se o obou soupeřích a rozebral hru dvou mladých klenotů – Lamina Yamala (17) a Judea Belinghama (21).

Od vašeho vítězství na posledním Euru uplynuly už tři roky, připomněli jste si se spoluráči výročí?

"Jistě, oslavili jsme to."

Zase? Po třech letech?

"Samozřejmě, děláme to každý rok a budeme to dělat i nadále. Je to důležitější než narozeniny. Každého 11. července si ve skupinovém chatu navzájem pogratulujeme."

Vraťme se k finále v roce 2021, jaké bylo?

"Bylo to pro nás úžasné. Rychle jsme prohrávali 0:1, navíc ve Wembley. Nenechali jsme se ale rozhodit a dál jsme hráli náš fotbal. Řekl bych, že jsme po tom nevydařeném startu zbylých 117 minut hru kontrolovali. Byli jsme psychicky nesmírně silní."

V neděli předáte štafetu dalším mistrům Evropy. Jak se na takový zápas hráči připravují po psychické stránce?

"Důležité je být soustředěný, nesmíte ale postrádat lehkost a musíte být uvolnění. Je to důležitý zápas, ale fotbal vás musí bavit. To jsme si před finále říkali my. Trenér Roberto Mancini byl v tomto ohledu skvělý. I díky němu jsme si ty okamžiky mohli naplno vychutnat."

Španělsko vyzve Anglii, která by ráda odčinila prohru z finále minulého Eura. Co bude pro Španěly hlavní výzvou?

"Anglie má mimořádně kvalitní tým, ale zatím to v zápasech úplně nepotvrdila. Pokud všechny ofenzivní hvězdy zastihne zápas v dobrém rozmaru, může to celé finále rozhodnout. V takovém případě by to Španělé měli opravdu těžké. Čelit kompaktnímu týmu s rozjetými hráči jako je Bellingham by pro Španělsko mohlo být kritické."

A sedne podle vás Anglii klíčový zápas? Jaký podle Vás bude průběh finále?

"Řekl bych, že nás čeká od prvního do posledního hvizdu napínavý duel. Španělsko hraje nádherný fotbal, ne náhodou je považováno za nejzábavnější tým celého Eura. Anglie však v průběhu turnaje ukázala velkou pracovitost a ochotu se obětovat. Southgateův tým sice nepředvádí tak hezký fotbal, ale v kritických momentech dokáže vždy zapnout. Od Španělů očekávám podobný přístup jako v semifinále proti Francii."

Změnilo se u Anglie něco po nevýrazném startu do turnaje?

"Nevím, jestli se něco změnilo, ale jsou věci, které Anglii fungují celý turnaj. Obětavost, charakter, ale také celá obranná fáze hry. Je jasné, že ten fotbal není moc hezký, ale je účelný. Fanoušci by si přáli, aby tým hrál zábavněji, ale musíme si uvědomit, že je zbytečné hrát hezký fotbal a třeba vypadnout v osmifinále. Ve finále bude zajímavé sledovat, jestli Španělský ofenzivní fotbal bude stačit na tu anglickou organizovanost a zarputilost."

Ve finále se potkají dvě mladé hvězdy španělských velkoklubů. Jude Bellingham a Lamine Yamal...

"Yamal na mě působí jako mimozemšťan. V čerstvých 17 letech je klíčovým hráčem Španělska, to je naprosto nevídaný jev. A Bellingham? Ten podle mě ve finále nehraje pouze o titul mistra Evropy. Vzhledem k tomu, jakou měl sezonu v Realu, je možné, že by v případě anglického triumfu získal Zlatý míč."

V budoucnu bychom v bojích o trofej pro nejlepšího fotbalistu Evropy mohli tyto dva mladíky vídat často...

"Je to možné. Yamal je neuvěřitelný, navíc hraje opravdu zábavný fotbal. Jeho lehkost v kombinaci s neuvěřitelným talentem z něj už v 17 letech udělaly jednoho z nejlepších hráčů Eura. I přes svůj věk zvládá klíčové momenty a dokáže v nich být rozdílovým hráčem. Hraje, jako by byl výrazně zkušenější."

Zklamal vás někdo na EURO 2024?

"Žádný vyložený propadák mě nenapadá. Tyto turnaje bývají vždycky nepředvídatelné a záleží v nich vždycky na aktuální formě. Zásadní vliv na celý průběh Eura měl už začátek vyřazovacích bojů, který proti sobě svedl dost brzy velice silné soupeře. Španělé měli cestu do finále opravdu velmi složitou, takže by v případě finálového úspěchu byli opravdu zaslouženými vítězi."

A povede se jim to?

"To si netroufám odhadovat. Přál bych to oběma týmům. Španělsko hraje krásný fotbal a Anglii zase nepřeju podruhé zažít zklamání, které přišlo v roce 2021. Nebudu proto tipovat a raději si zápas užiju. Doufám, že nás čeká skvělý fotbal."