Můžeme se zapsat do historie. Ve finále jsme díky naší hře, musíme se jí držet, ví De la Fuente

Španělský trenér Luis de la Fuente před nedělním finále fotbalového Eura proti Anglii odmítl roli favorita, přestože jeho tým zatím předvádí na turnaji v Německu suverénní výkony. Zároveň na tiskové konferenci ujistil, že výběr La Roja ani v souboji o trofej neustoupí ze své útočné hry.

Španělsko na šampionátu vyhrálo všech šest utkání, pouze ve čtvrtfinále proti domácí reprezentaci se mu to povedlo "až" v prodloužení. Naopak Anglie zvítězila v základní hrací době pouze dvakrát.

"Kdo je favorit, to nechám na novinářích a sázkových kancelářích. Mají nějaké analýzy, my máme zase ty svoje. Anglie a Španělsko jsou dva nejlepší týmy na turnaji, proto jsou ve finále. Bude to vyrovnaný duel, takové zápasy rozhodují detaily. S veškerým respektem k soupeři ale půjdeme za vítězstvím," uvedl De la Fuente.

Preview finále Eura: Španělsko – Anglie. Livesport

Španělsko má na šampionátu se 13 vstřelenými brankami nejlepší ofenzivu a baví útočným fotbalem. "Jsme ve finále díky naší hře, filozofii. Té se musíme nadále držet, hráči jí musí stále věřit. Zároveň chci, aby si užili zápas, který si poctivě vybojovali. Z týmu cítím velké odhodlání, máme šanci se zapsat do historie," řekl De la Fuente, jenž ovládl Euro už s reprezentací do 19 a 21 let.

Zemi z Pyrenejského poloostrova čeká páté finále Eura, přičemž tři vyhrála, naposledy v roce 2012. Čtvrtým triumfem by se osamostatnila před Německem v čele historických tabulek.

Poslední vzájemné zápasy Španělska a Anglie. Livesport

"Celé Španělsko nám fandí, ať už tady nebo doma. Chceme jim dát důvod k oslavám a přivézt jim trofej," podotkl De la Fuente. "Je to obrovská motivace, už teď jsem na svůj tým hrdý. Tyhle zápasy mám rád. Jsem jako gladiátor, rád stojím uprostřed arény," dodal třiašedesátiletý kouč.

Španělé mají na rozdíl od soupeře dvě absence. Do finále v Berlíně nezasáhnou zraněný záložník Pedri ani křídelník Ayoze Pérez.