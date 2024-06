Expert Polom o zápasu dne: Slováci mohou ukázat, že udrží tempo s hráči Premier League

Livesport v rámci Eura 2024 nabízí fanouškům další platformu v podobě digitálního studia. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o osmifinálový zápas Anglie se Slovenskem, který rozebral bývalý mládežnický reprezentant a obránce Sparty či Olomouce Roman Polom (32).

Studio Livesportu k zápasu Anglie – Slovensko. Livesport

Tým kolem kapitána Harryho Kanea zatím místo potěchy fanouškům dává spíš munici kritikům, i tak je podle Poloma neoddiskutovatelným favoritem: "Slovensko je v pozici outsidera a byť výkony Anglie nebyly v předchozích zápasech nejlepší, tak věřím, že osmifinále zvládne."

Pro Slováky, jejichž klíčovým hráčem je nejen podle Poloma záložník Neapole Stanislav Lobotka, může konfrontace s hvězdami prošpikovaným výběrem Three Lions pomoci nastolit směr, kterým se budou ubírat jejich kariéry.

"Už to není tak, že by se hráči na turnaji v uvozovkách prodali, ale potenciálním zájemcům například o Lukáše Haraslína to může ukázat, že s hráči Premier League dovede držet tempo," upozornil expert.