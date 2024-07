Francie – Belgie pohledem dat. Góly v nedohlednu, sousedé se trápí v útoku, při bránění excelují

Rivalita o mnoha kapitolách, pro obě země jde o nejčastějšího soupeře v historii. Vždyť fotbalisté Francie a Belgie na sebe narazí už po 76. Před osmifinále mistrovství Evropy v Německu mohou být z tohoto pohledu s protivníkem spokojenější Belgičané, kteří svého jižního souseda porazili 30krát (Francie má 26 výher). Na velkých turnajích však neexistuje tým, proti němuž mají Les Bleus lepší bilanci, nad Rudými ďábly totiž vyhráli všechny čtyři dosavadní střetnutí.

Právě tyhle věci můžou dodat týmu psychickou výhodu, když se mu nedaří. Což platí o obou mužstvech. Francie poprvé pod koučem Didierem Deschampsem, jenž ji vede už od roku 2012, nevyhrála na velkém turnaji základní skupinu. A společně s Belgií patří mezi osmifinalisty k celkům s nejnižším poměrem střel proměněných v góly.

Úřadující vicemistři světa jsou dokonce vůbec nejhorší s úspěšností 2,08 %, když v síti skončila jediná rána z jejích 48. Navíc Kylian Mbappé ji tam proti Polsku poslal z penalty. Druhý gól jim věnovali Rakušané sami. Tým Kevina De Bruyneho nashromáždil stejně pokusů a je na tom jen o jednu využitou střelu lépe (4,2 %).

Obě země jako by si nevěděly rady v útoku. Francie během skupin poslala do pokutového území soupeře 113 přihrávek, což je její nejvyšší počet v historii, Belgie je v tomto ohledu čtvrtá (95). Na individuální úrovni této kategorii dominuje Jérémy Doku (29), třetí je Romelu Lukaku (23) a za ním Mbappé (21).

Lukakuova mapa střel na letošním Euru. Opta by Stats Perform

Přitom Lukaku ještě na turnaji neotevřel svůj gólový účet, přestože vyslal 10 střel, což je druhý nejvyšší počet za 12 pokusy Cristiana Ronalda (ten rovněž také zatím neskóroval). Les Bleus skončili po skupinách s největším záporným rozdílem mezi reálnými a očekávanými góly (-3,9), což znamená, že "měli" vstřelit o zhruba čtyři góly víc. Jejich soupeř je kousek za nimi třetí (-2,3).

Zatímco hra v útoku zatím ani na jedné straně není na úrovni top týmů, vzadu to vypadá o něco lépe. Se dvěma čistými konty (pouze Španělsko mělo v základní fázi tři) a pouze jedním inkasovaným gólem patří k výkvětu turnaje. Většina akcí Deschampsových a Tedescových svěřenců se koncentrovala do středu hřiště. Francie vynikala zejména dobrou bilancí hlaviček, když zatím vyhrála 59 % takových soubojů. To je nejlepší číslo, daleko před Belgií, která je s 51 % na 11. místě.

Zejména na francouzské straně měla křídla hodně práce (těmito prostory vedli Les Bleus 79 % svých útoků), což umožňovalo obráncům podporovat útok. Jules Koundé byl na pravé straně velmi aktivní, jenže mu chyběla přesnost. Ani jeden z jeho osmi centrů do šestnáctky soupeře nenalezl spoluhráče...

Mapa centrů Julese Koundého. Opta by Stats Perform

Klíč bitvy letitých rivalů tak bude nejspíš spočívat ve středu pole a schopnosti záložníků rozbít kompaktní řady soupeře. Francouzi si budou muset dávat pozor na De Bruyneho, který je v tomhle oboru specialista. Ve skupině vyslal 11 pasů za obranu, lepší byl už pouze Němec Joshua Kimmich (13).

Svými míči hledá zejména rychlíka Dokua. Klubovému spoluhráči z Manchesteru City rozdal už pět takových přihrávek. Na opačné straně takhle funguje spojení Mbappé, Théo Hernandez se čtyřmi průnikovými pasy. Další důkaz ofenzivního přínosu francouzských obránců.

Očekávaná taktická bitva bude o detailech a dost možná, že zápas přesáhne 90 minut. V tomto ohledu bude mít Francie sice na své straně zkušenosti z prodloužení, ovšem ne moc pozitivní. Na velkých turnajích jich odehrála 15, tedy víc než dvakrát tolik co Belgie (6), nicméně v minulých čtyřech případech byla vyřazena, z toho třikrát pod Deschampsem.