Ke kanonádě Slováků gólově přispěli Rigo a Haraslín. De Bruyne ve 100. zápase rozhodl

Slováci po jednom z gólů do sítě San Marina.

Slovensko na úvod přípravy na Euro zdolalo San Marino 4:0. Favorita nasměroval k vítězství Tomáš Rigo, jenž při premiéře v reprezentačním A-týmu potřeboval na trefu pouhých osm minut. Aktivní byl i Lukáš Haraslín, který kromě gólu dvakrát trefil tyč. Belgie v Bruselu porazila Černou Horu 2:0, vítěznou branku dával ve 100. utkání za národní tým Kevin De Bruyne. Pod výhru Francie nad Lucemburskem 3:0 se bilancí 1+2 podepsal Kylian Mbappé, ve skandinávském derby přemohli Dánové Švédy 2:1 a Španělsko i díky hattricku Mikela Oyarzabala přejelo Andorru 5:0.

K tomu podle očekávání nakročili velmi brzy, neboť již v osmé minutě vyústil jejich drtivý nápor ve střílenou přihrávku Norberta Gyömbéra do malého vápna, odkud míč bez problému usměrnil do sítě ostravský záložník Rigo. Neuplynulo ani 120 vteřin a Slováci slavili podruhé. Tomáš Suslov využil přesně načasovaný pas a ranou z bezprostřední blízkosti zvýšil.

Výbornou pasáž hráčů v modrém pak zakončil dvěma střelami do brankové konstrukce Haraslín. Křídelník pražské Sparty se tak své trefy dočkal až krátce před odchodem do šaten, kdy využil zaváhání obrany soupeře a nikým nehlídaný poslal míč ke vzdálenější tyči.

Statistiky uktání. Livesport

Chuť Slováků do hry se nevytratila ani po návratu ze šaten. Jejich snahu završil před uplynutím hodiny hracího času David Strelec, jenž se po zpětné přihrávce do šestnáctky opřel z první do míče a trefil přesně. Další dva nadějné pokusy obstarali hráči, kteří na sebe upozornili v uplynulém ročníku české nejvyšší soutěže.

Nejprve v 69. minutě výborně zahrál přímý kop liberecký Ľubomír Tupta, nicméně Edoardo Colombo jeho pokus stihl zneškodnit. O chvíli později se v dobré pozici ocitl Tuptův severočeský rival Dominik Hollý, ani jeho hlavička po náběhu na hranici malého vápna však gólem neskončila.

Už po pár desítkách sekund si totiž na centr Eriksena od rohového praporku naběhl k bližší tyči Pierre-Emile Höjbjerg a nekompromisně zavěsil. V Kodani se nehrálo ani 10 minut a diváci viděli gól i na druhé straně. Isak se po krkolomné akci ocitl tváří v tvář Frederiku Rönnowovi a tvrdou ranou srovnal.

Červenobílým mohl vrátit vedení Alexander Bah, ten ovšem po skvělém náběhu za obranu usměrnil míč jen těsně vedle. Exslávistický bek se neprosadil ani po půlhodině hry, kdy napálil odražený balon z první jen do připraveného Robina Olsena, a do šaten se tak navzdory domácí převaze šlo za nerozhodného stavu.

Statistiky utkání. Livesport

Do druhé půle nastoupili oproti očekáváním aktivněji hráči ve žlutém a už po několika desítkách sekund měli blízko k vyrovnání. Anthony Elanga ovšem v zakončení zaváhal a zamířil těsně vedle. Dalším Švédem, který měl gól na kopačce, byl po hodině hry Niclas Eliasson.

Křídelník AEK Atény ale po střele z bezprostřední blízkosti nechal vyniknout reflexivně zasahujícího Rönnowa. Nevyužitých příležitostí mohli hosté litovat v samém závěru, kdy se za vápnem ujal míče Eriksen a nádherným obstřelem k zadní tyči potvrdil roli nejlepšího střelce současného dánského výběru.

První poločas byl zcela v režii favorita, přičemž taktovku pevně držel Kevin De Bruyne nastoupivší do jubilejního reprezentačního utkání. K dosažení této mety mu před výkopem pogratulovaly z velkoplošné obrazovky jeho tři děti, které se posléze objevily i přímo na trávníku.

Právě špílmachr Manchesteru City otevřel ve 44. minutě skóre, když z dálky využil chybného vyběhnutí do té doby skvělého Matiji Šarkiče. Po změně stran se obraz hry změnil, na vyrovnání ale hosté nedosáhli. V nastavení navíc přidal druhý gól favorita z penalty Leandro Trossard.

Jako první se přihlásil o slovo Mbappé, střele čerstvé posily Realu Madrid ale chyběla razance i dostatečná přesnost. Francouzi se nadále vůbec nerozpakovali a v závěru 12. minuty nalezl Mbappé dobře postaveného Antoina Griezmanna, jehož utažený pokus orazítkoval tyč. Za chvíli se spolupráce obou hvězd opakovala.

Tentokrát Griezmann šikovně hlavou vrátil míč nabíhajícímu Mbappému a ten prudkým volejem z hranice malého vápna prověřil schopnosti Anthonyho Morise. Výborně hrající kapitán Les Bleus se krátce před koncem poločasu vrátil do role nahrávače, posadil přesný centr na hlavu Kola Muaniho, který konečně otevřel skóre.

Statistiky utkání. Livesport

Navýšit náskok hráčů v modrém mohl krátce po návratu z kabin sám Mbappé. Ten si již tradičně navedl balon z levé strany na pravačku a pokusil se o svůj klasický obstřel, tentokrát ale minul. Domácí superstar i navzdory nepřesným zakončením hrála fantastický zápas a neustále motala hlavy lucemburským obráncům.

Přibližně 20 minut před koncem navíc Mbappé po rohovém kopu přiťukl míč střídajícímu Jonathanu Claussovi, a ten famózní ranou s odrazem od břevna zdvojnásobil francouzský náskok. V závěru se pak jednoznačný muž zápasu konečně dočkal také přesné trefy, když z prvního doteku poslal přihrávku Bradleyho Barcoly k bližší tyči.

Známkování hráčů Francie. Livesport

Domácí nastoupili ve značně promíchané sestavě, což hostujícímu outsiderovi hrálo do karet a v první půli pustil hvězdného soupeře do minima příležitostí. Při jedné z nich se však prosadil Ayoze Pérez, jenž si ve 30 letech osladil premiéru v národním týmu. Po změně stran již La Furia Roja předvedla mnohem efektivnější herní projev.

Potvrdila to dalšími čtyřmi přesnými zásahy, přičemž o tři z nich se postaral střídající záložník Realu Sociedad Mikel Oyarzabal. Španělsko tedy před generálkou na Euro, kterou absolvuje 8. června proti Severnímu Irsku, po 20 letech jednoznačně ovládlo i historicky druhý duel s Andorrou.

