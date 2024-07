Vstřelí Francie první gól ze hry? Vyřazovací boje začne proti tradičnímu rivalovi z Belgie

Souboj dvou velkých rivalů nabídne pondělní osmifinále fotbalového mistrovství Evropy. V Düsseldorfu se od 18:00 však poprvé po 40 letech na kontinentálním šampionátu utkají Francie s Belgií. Oba týmy nečekaně postoupily až z druhého místa ve skupině, Les Bleus navíc na turnaji ještě nevstřelili gól ze hry. Přesto jsou papírovým favoritem.

Francie s Belgií si jsou nejčastějšími soupeři. Dosud se utkaly v 75 zápasech, poprvé v květnu 1904. Na mistrovství Evropy či světa na sebe narazily čtyřikrát a vždy zvítězili Francouzi. Při jediném setkání na Euru v roce 1984 zvítězila země galského kohouta před domácími diváky 5:0, čímž si připsala svůj nejvyšší triumf na ME.

"Známe se dobře. Pro nás i pro ně to bude velké osmifinále. Stále mají skvělé individuality, zejména vepředu. To, že ve skupině skončili druzí, znamená, že měli určité potíže. Pořád je to však jeden z těch velmi dobrých týmů, který má ambici jít dál," citoval web UEFA francouzského trenéra Didiera Deschampse.

Preview zápasu Francie – Belgie. Livesport

Na turnaji v Německu jeho výběr zatím zůstává za očekáváním. Vstoupil sice do něj výhrou 1:0 nad Rakouskem, poté ale bez branek remizoval s Nizozemskem a už s vyřazeným Polskem hrál 1:1. Skupinu tak překvapivě ovládlo Rakouskou. Navíc Francie, která na ME dosud triumfovala dvakrát (1984 a 2000) nedala gól ze hry, jelikož ten první byl vlastní a druhý z penalty.

Ani Belgie, jež na posledních dvou Eurech došla do čtvrtfinále, však příliš nezáří. Nejprve na ME překvapivě podlehla Slovensku 0:1, poté zdolala Rumunsko 2:0 a remizovala s Ukrajinou 0:0. Všechny celky v této skupině se srovnaly na čtyřech bodech, Belgie skončila druhá za vítězným Rumunskem.

Poslední vzájemné zápasy Francie a Belgie. Enetpulse

"Jdeme zvítězit. Kvalifikovali jsme se na Euro s cílem patři k k nejlepším týmům. Nyní nás čeká špičkový soupeř. Proto jsme postoupili, jinak jsme mohli zůstat doma. Přesně na takové zápasy se těšíme. Vše je možné," prohlásil italský kouč Belgie Domenico Tedesco.

Vítěz se ve čtvrtfinále 5. července v Hamburku utká buď s Portugalskem, nebo Slovinskem. Jejich zápas je na programu rovněž v pondělí od 21:00.

