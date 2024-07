Giresse exkluzivně pro Livesport: Francie zatím nehraje tak, jak by bylo potřeba

Francii čeká v pondělí na Euru důležitý osmifinálový zápas proti Belgii, který bude poctivě sledovat také bývalý elitní záložník Alain Giresse (71), který mistrovství Evropy s Francií před čtyřiceti lety vyhrál. V exkluzivním rozhovoru pro francouzskou verzi Livesport Zpráv pohovořil právě o současném národním týmu, který vede Didier Deschamps.

Giresse patří ve Francii mezi hráče, kteří za sebou nechali nesmazatelnou stopu a fanoušci na ně ani po mnoha letech nezapomínají. Také proto, že byl u vítězství na Euru v roce 1984, které pro Francii bylo první výhrou na velkém turnaji v historii. Výkony národního mužstva bedlivě sleduje, stejně jako si nenechá utéct pondělní souboj s Belgií.

Před 40 lety jste byl jednou z hvězd mužstva, která byla u prvního velkého triumfu Francie. Jak na to vzpomínáte?

"Byl to důležitý okamžik pro náš fotbal, udělali jsme tehdy obrovský skok v úrovni hry i přístupu. Byli jsme první, kdo vyhrál a fotbal jsme ve Francii ještě víc dostali do popředí."

Jaký máte dnes, uprostřed dalšího mistrovství Evropy, dojem z francouzského týmu?

"Dostali se do osmifinále, ale postoupili díky průměrným výkonům. Ještě nehrají tak, jak by bylo potřeba. Existují samozřejmě výjimky úspěchů, jako byla Itálie na mistrovství světa v roce 1982, ale to tady nebudu vysvětlovat (smích). Azzurri tehdy ve Španělsku – po třech remízách v prvním kole – vyhráli celý turnaj."

Myslíte si tedy, že tato Francie může po pomalém začátku dokázat něco podobného?

"Spíš si myslím, že k tomu, aby turnajem dál postupovali, musí být mnohem lepší. Počínaje tvořením hry a konče lepším zakončením."

S pouhým vlastním gólem a jednou proměněnou penaltou se zdá, že Francie má se skórováním pořádné potíže.

"V zakončení jsme opravdu těžkopádní, nedokázali jsme to zlomit ani poté, co jsme si vytvořili šance. Jsme až příliš závislí na Mbappém, tedy na někom, kdo tým nedávno táhl až do finále mistrovství světa. V něm, proti Argentině, na něm vše doslova stálo."

Co tím myslíte?

"Argentina nás v zápase přehrála a takřka nám nedala šanci a on sám vrátil Francii do hry. Nyní, navíc se zlomeným nosem, ještě proměnil tu zmiňovanou penaltu proti Rakousku a my se prostě nemůžeme spoléhat jen na jednoho hráče, i když je velmi silný."

Poslední zápasy Francie. Livesport

Zdá se, že Francii chybí také kreativní fotbalista ve středu pole.

"I tady je Mbappého výkon tak dominantní, že zakrývá nedostatky celého týmu. Ve středu hřiště nemáme žádné tvůrce a teď, když se Griezmannovi nedaří tak, jak jsme zvyklí, to je problém."

Je tu však N'Golo Kante, který navzdory přesunu do Saúdské Arábie prožívá skvělý turnaj, že?

"Ještě, že ho tu máme, ale pořád se bavíme o hráči, který zrovna nevyniká kreativitou. Hra celého týmu by potřebovala mít daleko větší řád."

V porovnání s vaším vítězným týmem z roku 1984 působí tento úplně jinak.

"Rozhodně, došlo k herní evoluci, protože dříve jsme celou naši hru zakládali na držení míče. Dnes je to vyloženě celé o protiútocích. A především nemáme opravdovou desítku, i když je to dnes všude normální."

Francie v roce 1984. Profimedia

Kromě technických záložníků, jako jste byli vy a Jean Tigana, chybí hráči jako Michel Platini nebo Zinedine Zidane, je to tak?

"Platini vládl celé jedné generaci, Zidane taky tak. Teď je to Mbappé, kdo je jednoznačným lídrem, ale je třeba mu pomáhat. V našem týmu bylo hodně osobností, na lavičce byl dokonce Genghini. Dnes však tvůrci hry chybí."

Někteří volají po nasazení Eduarda Camavingy místo Adriena Rabiota. Jaký je váš názor?

"Nezapomeňte, že se bavíme o někom, kdo není Roberto Baggio ani Alessandro Del Piero. Myslím si, že jediný, kdo může hru Francie probrat a oživit, je Griezmann. Potřebujeme, aby se dal dohromady a začal předvádět to, co umí."

Změnil byste něco v útoku?

"Zatím se zdá, že můžeme počítat pouze s Kylianem, protože Olivier Giroud už není tím hráčem, kterým býval. I když jeho hra by mohla Mbappému pomoci se trochu uvolnit. Podobně to bylo na mistrovství světa. Ousmane Dembélé toho dělá hodně, ale své akce neproměňuje. Sebejistý zakončovatel nám skutečně schází."

Myslíte si, že Mbappé není zakončovatel?

"Je, ale v pořádných šancích jsem ho zatím viděl málo. Rád začíná vlevo, a i když je nasazován jako střední útočník, má tendenci se přesouvat na křídlo. A tak je jeho prostor nakonec neúprosně prázdný. Musíme začít góly, nemůžeme se spoléhat na vlastní gól či penalty!"

Myslíte si, že by zápas s Belgií mohl být ošemetný?

"Především je třeba říct, že Belgie už není týmem z roku 2018, kdy všechny překvapila a měla své nejlepší hráče ve vrcholné formě. Dnešní Belgie hraje také příliš přemýšlivě, což mi přijde zvláštní. Pokud však Francie nebude diktovat tempo hry a nezmění přístup k utkání mohla by mít velké problémy."

Na závěr ještě slovo o Gruzii, tedy týmu, který na letošním turnaji příjemně překvapil a který vy jste trénoval v roce 2005.

"Pustili se do změn od základů a odvedli skvělou práci. Vše začalo od akademií, které vznikly už v době, kdy jsem tam byl já. Na Euru hráli odvážně, a to i v neděli večer proti Španělsku, kdy k zápasu přistoupili velmi dobře a dostali favorizovaného soupeře do problémů."

Za tento úspěch by měl být pochválen i váš krajan Willy Sagnol, který tým vede teď, že?

"Moc mu gratuluji, protože se mu podařil mimořádný kousek. A Giorgi Mamardašvili je zatím bezpochyby nejlepším brankářem mistrovství Evropy."