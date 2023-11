Skandál před klíčovým duelem. Coufal, Kuchta a Brabec porušili pravidla a opustili národní tým

Na fotbalovou reprezentaci se v posledních týdnech snáší obrovská kritika, která den před klíčovým zápasem o Euro s Moldavskem mnohonásobně roste. Členové základní sestavy Vladimír Coufal (31), Jan Kuchta (26) a Jakub Brabec (31) se totiž zásadně provinili proti interním pravidlům a v neděli sraz národního týmu opustili.

Český tým se během soboty přesunul přes Ostravu do dějiště utkání Olomouce z Varšavy, kde v pátek remizoval 1:1 s Polskem. Mužstvo zůstalo ve své skupině na postupovém druhém místě a k účasti na šampionátu v příštím roce mu stačí s Moldavskem remizovat. Brabec, Coufal i Kuchta nastoupili v Polsku v základní sestavě.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého měli po přesunu do Olomouce volnější program a regenerovali. Trojice zkušených hráčů Brabec, Coufal a Kuchta ale večer vyrazila do nočního klubu Belmondo, což deník Sport doložil v článku fotografiemi. Na nich je mimo jiné i člen výkonného výboru FAČR a trenér futsalového národního mužstva Tomáš Neumann. Podle deníku trojici hráčů doprovázel také bývalý reprezentant a nyní obránce Sigmy Olomouc Filip Novák.

Neumann v prohlášení pro média vyloučil, že by hráče doprovázel nebo se na organizaci jejich akce jakkoliv podílel. "V žádném případě to není pravda. V Olomouci jsem byl na večeři se svou dcerou, která v Olomouci studuje, a s členem výkonného výboru panem Nezvalem a jeho rodinou. Po večeři nás Nezvalovi odvezli do centra Olomouce, kde jsme šli do restaurace s kamarádem a jeho ženou. Poté jsme se s dcerou přesunuli společně do baru, kam dorazili i jmenovaní hráči," uvedl Neumann.

"Byl jsem zde ve svém volném čase s členem mé rodiny. Uvědomuji si, že společná fotka s jedním z hráčů nepůsobí pro veřejnost důvěryhodně, ale sám jsem inicioval odchod hráčů na hotel. Celá situace je souhrou výše uvedených okolností a samozřejmě, že si jako člen výkonného výboru uvědomuji její závažnost," dodal Neumann.

Coufal z West Hamu s Brabcem z Arisu Soluň patří k hlavním oporám národního celku a podle počtu startů jsou druhým a třetím nejzkušenějším hráčem aktuálního výběru trenéra Šilhavého za kapitánem Tomášem Součkem. Brabec dosud za reprezentaci nastoupil k 41 utkáním, stejně starý Coufal odehrál o zápas méně. Sparťan Kuchta má na kontě zatím 20 startů.

Trenér Šilhavý by se měl k incidentu vyjádřit na odpolední tiskové konferenci před utkáním, která začne v 16:45. Poté mužstvo absolvuje na Andrově stadionu trénink. Po zápase v Polsku Šilhavý Coufalovi vytkl, že před inkasovaným gólem u postranní čáry nezastavil následně centrujícího Nicolu Zalewského. Zadák West Hamu nechtěl riskovat třetí žlutou kartu v kvalifikaci, která by ho připravila o utkání s Moldavskem.

Český kouč bude muset vymyslet, kým zkušené hráče v sestavě nahradí. Zejména Coufal s Brabcem stabilně patřili do zahajovací jedenáctky a v poslední době pravidelně nastupoval i Kuchta.

Z mužstva byl už v červnu kvůli údajnému porušení interních týmových pravidel vyřazen také záložník Antonín Barák. V jeho přípravě ale šlo podle všeho o reakci na to, že středopolař Fiorentiny velmi nelibě nesl nezařazení do základní sestavy v březnovém utkání kvalifikace doma s Polskem (3:1).

Češi potřebují proti Moldavsku uhrát bod. Livesport

Prohřešek trojice Brabec, Coufal a Kuchta není první podobnou aférou u české reprezentace. V dubnu 2009 byli z národního mužstva vyřazeni Tomáš Ujfaluši, Milan Baroš, Radoslav Kováč, Martin Fenin, Marek Matějovský a Václav Svěrkoš. Ti po domácí porážce 1:2 se Slovenskem, která týmu výrazně snížila šance na postup na mistrovství světa, strávili večer a noc v jedné z pražských restaurací. Podle bulváru na večírku nechyběly placené společnice, to ale hráči rezolutně odmítli a označili zprávy v tisku za lživé. Zároveň se hájili tím, že už to bylo po skončení srazu.

Přísný trest ale následoval i proto, že o dva roky dříve se skupinka v čele s Ujfalušim po prohře rovněž 1:2 s Německem "odreagovávala" se společnicemi v již neexistujícím hotelu Praha na nechvalně proslulém pokoji 433. Tehdy tým dostal pokutu milion korun. Po trestu na jaře 2009 se postupně do mužstva vrátili všichni hráči až na Ujfalušiho, jenž ještě před vyřazením z kádru sám ukončil reprezentační kariéru.