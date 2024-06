Haškovi už se rýsuje základní sestava. V přípravě hodlá prostřídat všechny hráče

Ivan Hašek (60) už má představu o základní sestavě pro Euro, ve dvou přípravných duelech před šampionátem proti Maltě a Severní Makedonii ale ještě nehodlá úplně odkrývat karty. Trenér národního týmu hodlá prostřídat ideálně všech 26 nominovaných hráčů a hlavně doufá, že se v zápasech nikdo nezraní.

Český tým se od pondělí chystá na Euro na soustředění v Rakousku. "Začínáme se nějakým způsobem formovat na tréninku, něco nacvičujeme. Naší prioritou je, aby se v těch dvou přípravných zápasech nikdo nezranil. Byl bych rád, aby všech 26 hráčů, které jsme nominovali, mohlo odjet na Euro," prohlásil Hašek.

"Zároveň chceme vidět téměř všechny v akci. Chtěl bych, aby se všichni v těch dvou zápasech ukázali. Budeme se tedy snažit vystřídat všechny, aby měli prostor na hraní," doplnil Hašek, který převzal českou reprezentaci na začátku roku po Jaroslavu Šilhavém.

Nejbližší program národního týmu. Livesport

Jeho svěřence po pátečním utkání s Maltou čeká před Eurem už jen pondělní domácí generálka proti Severní Makedonii v Hradci Králové. Do šampionátu vstoupí 18. června v Lipsku proti Portugalsku. "Nějaké nacvičované věci se už asi zítra v naší hře objeví. Na některé detailní věci, jako jsou třeba standardky, nicméně bude ještě dost času. V tom nechceme úplně odkrývat karty," prohlásil Hašek.

Základní sestava pro Euro se mu už rýsuje. "Představu máme, s něčím se snažíme pracovat na tréninku. Jaká bude finální verze, to už máme v hlavě, ale samozřejmě zatím nemůžeme říct, jaká bude základní sestava. Někteří hráči se točí na jednotlivých pozicích při tréninku. Hlavně jsem rád, že všichni hráči, kteří tu jsou, jsou ochotni naskočit i na jiné pozici, než třeba nastupují v klubu. Všichni jsou připravení pomoci týmu, kde potřebuje," řekl Hašek.

Soustředění v rakouském Schladmingu, odkud je to do dějiště pátečního zápasu necelých 100 kilometrů, si zatím pochvaluje. "Schválně jsme oba přípravné zápasy dali do těchto dnů, abychom předtím měli čas na práci s týmem. Potřebovali jsme, aby se všichni hráči začlenili zpátky po prázdninách, které měli po skončení sezony. Někteří už trénovali v Praze, využili jsme čas u těch, kteří měli delší dovolenou. Chceme srovnat zátěž, což není úplně jednoduché po některých oslavách, třeba double (Sparty) a podobně," podotkl Hašek s úsměvem.

"První dva dny na soustředění byly takové zavádějící, teď už jedeme více do taktiky. Věřím, že se některé taktické věci objeví už zítra v zápase. Budeme na tom pracovat dál. Pro nás je důležité datum 18. června, tam musíme být všichni ready a top," prohlásil.

Nejstarším hráčem v jeho výběru pro Euro je jednatřicetiletý obránce Vladimír Coufal, kterému dal kouč šanci poté, co ho předchozí trenér Jaroslav ŠIlhavý vyřadil z mužstva kvůli listopadové návštěvě diskotéky během srazu.

"Hraje nejlepší soutěž na světě, takových hráčů moc nemáme. Prosazuje se v ní. Má dobrá čísla, fyzická a běžecká data ukazují, že je jeden z nejpřipravenějších hráčů v Premier League. Dali jsme dohromady takový tým, aby měl vrchol na mistrovství světa za dva roky. Vláďa tam patří," dodal Hašek.