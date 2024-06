Coufal o skandálu: V očích Suka jsem viděl zklamání. Moyese to vůbec nezajímalo

Fotbalista Vladimír Coufal (31) si váží toho, že po vyřazení z národního týmu kvůli listopadové návštěvě diskotéky v Olomouci dostal druhou šanci a nový trenér Ivan Hašek (60) ho před mistrovstvím Evropy vzal zpět. Obránce West Hamu je vděčný také spoluhráčům a kapitánovi Tomáši Součkovi, že se za jeho návrat postavili. Uplynulé období označil za nejtěžší v kariéře, obával se i možného konce reprezentační kariéry. Řekl to na tiskové konferenci před pátečním přípravným duelem proti Maltě na soustředění v Rakousku před Eurem.

"Jsem strašně moc rád, že jsem zpátky. Že se za mě kluci postavili, že mi nový realizační tým dal důvěru. Moc jim za to děkuju, hrozně moc si toho vážím. Udělám vše pro to, abychom byli úspěšní. Takže makám a tak jako celý tým se těším na Euro," řekl Coufal v Grödigu kousek pod Salcburkem, kde český tým v pátek nastoupí k předposlední přípravě před Eurem.

Společně s útočníkem Janem Kuchtou a obráncem Jakubem Brabcem před listopadovým závěrečným zápasem kvalifikace proti Moldavsku navštívili olomoucký podnik Belmondo a tehdejší reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý je ihned vyřadil z mužstva. Nový kouč Hašek trojici "hříšníků" při své premiéře v březnových přípravných duelech v Norsku a s Arménií nepovolal, ale v nominace na kemp před Eurem už Coufala s Kuchtou nevynechal. Brabec je mezi náhradníky kvůli velké konkurenci na postu stopera.

"Samozřejmě trenér mi volal. Co jsme si řekli, bych neměl říkat takhle veřejně. Potom mi oznámil, že v březnu nebudu nominovaný, že chce vyřešit něco s mužstvem," uvedl Coufal. "Zápasy v březnu jsem samozřejmě sledoval u televizi, trpěl jsem, protože jsem se potrestal sám. Nemohl jsem být s klukama a nemohl jsem hrát fotbal za svou zemi. Vždy jsem pro to dělal vše, abych mohl. Pak jsem to pokazil a dostal jsem takovýhle trest. Jsem nesmírně rád, že můžu být zpátky na Euro," doplnil.

Připustil, že období po aféře v Olomouci pro něj bylo zřejmě ještě horší než náročný start kariéry. "Začátky byly těžké fotbalově, ale nepodepisovalo se to úplně na psychice. Teď jsem se potrestal fotbalově i životně. Bylo to těžké pro mou rodinu, manželku, rodiče, možná ještě více než pro mě," řekl Coufal.

"Já jsem se uklidil do Anglie, taťka, mamka, babička, všichni čelili otázkám, pro všechny to bylo hodně těžké. Asi nejtěžší fotbalové období v kariéře. Moji blízcí mě ale podrželi, dostal jsem druhou šanci a jsem ponaučený," ujistil.

Vzhledem k věku ho přepadaly i myšlenky na konec reprezentační kariéry. "Během té pauzy, kterou jsem v nároďáku měl, jsem samozřejmě měl hodně prostoru na přemýšlení. Stačilo, kdyby se za mě kluci nepostavili nebo bych neseděl novému realizačnímu týmu, a byl by to pro mě pravděpodobně konec reprezentační kariéry," řekl Coufal.

"Pan Hašek staví tým s vrcholem na mistrovství světa (2026), pravděpodobně bych do něj nepatřil. Možná bych napsal nějaký blbý tweet, že končím reprezentační kariéru, jestli by se to vůbec hodilo. Nebo by se to prostě nějak oznámilo. I tohle jsem měl v hlavě. Doufal jsem, že to nedopadne, což se nakonec díkybohu stalo a dostal jsem druhou šanci," doplnil.

Je vděčný, že ho podržel reprezentační kapitán a spoluhráč ve West Hamu Souček. "Suk mi hodně pomohl hned v Olomouci. Je těžké, když mu vidíte na očích, že jsem ho prostě zklamal. Hrozně jsem mu děkoval, i v téhle situaci mě podržel a pokračoval v tom v Anglii. Pak jsem se soustředil jen na West Ham, nechtěl jsem, aby mě kauza ovlivňovala," líčil Coufal.

"Hodně mě podržela rodina, manželka, ale i (tehdejší) trenér (David) Moyes. Říkal, že to, co jsem provedl, ho v Anglii nezajímá. Že pro něj jsem byl vždy profesionál, že jedno zaškobrtnutí nic neznamená. Postavil mě hned za čtyři dny na zápas na Burnley, který jsme vyhráli. Bylo to těžké období, skákalo to na mě ze všech stran. Trochu mi pomohlo, že jsem byl v zahraničí, tam se to tolik neřešilo. Ale to nesnižuje ten prohřešek," dodal Coufal.

West Ham na něj během sezony uplatnil opci a prodloužil s ním kontrakt do příštího léta. "Mám pořád na rok smlouvu, takže minimálně ji chci dodržet. Určitě se budoucnost bude řešit. Rád bych vám řekl něco víc, ale teď chci mít čistou hlavu na reprezentaci a Euro," řekl Coufal.