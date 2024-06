Když se Česko chystá na Euro: Naposledy příděl od vítěze či exotika s Jižní Koreou

V pátek čeká českou fotbalovou reprezentaci první zkouška před ostrým startem na Euru v Německu. V Rakousku tým Ivana Haška vyběhne proti Maltě, v pondělí ho čeká generálka se Severní Makedonií. Jak vypadaly přípravy před starty na evropských šampionátech v minulosti? A jaké vlastně měli letos Češi možnosti?

Páteční utkání národního týmu na soustředění v Rakousku s Maltou potvrzuje trend, že účastníci mistrovství Evropy se v přípravě spíš vyhýbají nejsilnějším týmům. Výběr soupeřů připomíná vzhledem k přáním trenérů a dalším omezením složitý rébus. Výsledkem je, že do zápasů tento týden zasáhne všech pět nejslabších zemí Evropy podle světového žebříčku FIFA, mezi něž patří i Malta.

Podle hesla těžko na cvičišti, lehko na bojišti by měl být zájem o co nejkvalitnější protivníky. Vezmeme-li však v úvahu první vlnu přípravných zápasů od pondělí do pátku, tak jen ve čtyřech z 25 případů se na vzájemné konfrontaci dohodli účastníci šampionátu. Došlo naopak na Andorru (164.), Maltu (171.), Lichtenštejnsko (202.), Gibraltar (203.) i San Marino (210.), nejhorší zástupce starého kontinentu na světovém žebříčku.

Nejbližší program národního týmu. Livesport

S Maltou se Češi střetnou před pondělní generálkou se Severní Makedonií v Hradci Králové. "Varianty byly hodně přebrané. Chtěli jsme někoho, kdo se nevymyká stylu našich soupeřů ve skupině. Mohli jsme hrát s Walesem, který ale toto hledisko nesplňuje, a nikdo za námi nechtěl přijet do Rakouska. Variantou byla Malta. Mohli jsme letět na Španělsko do Anglie, ale bylo by to organizačně velmi složité," uvedl trenér Ivan Hašek.

V minulosti Češi před odjezdem na evropský šampionát vyzkoušeli všechny možné cesty. Naposledy se například utkali s Itálií, která týmu Jaroslava Šilhavého v Boloni naložila čtyři branky a nakonec celé Euro vyhrála. V roce 2016 zase výbět Pavla Vrby po úvodním testu s Ruskem změřil síly v generálce s Jižní Koreou, která tehdy na Letné senzačně vyhrála 2:1.

Trénink národního týmu v rakouském Schladmingu. @ceskarepre_cz

Nevydařenou generálku zažil i Michal Bílek v roce 2012. Nejdříve Petr Čech a spol. porazili na rakouském kempu Izrael 2:1, ale před odjezdem do Polska přivítali v Praze výběr Maďarska a podlehli mu 1:2. S Maltou se Češi naposledy utkali před osmi lety, kdy vyhráli s přehledem 6:0 a premiérovou trefu v národním týmu tehdy vstřelil nejlepší současný střelec týmu Patrik Schick.

Třeba na Slovensku bylo téma, proč se ve středu na soustředění v Rakousku utkalo se San Marinem, poslední zemí světového žebříčku. "Když jdete do zápasu s tím, že jste jasný favorit a oni nevyhráli dvacet let, vrtá vám to v hlavě," zpochybnil význam takového utkání sparťan Lukáš Haraslín, nejlepší střelec Slovenska v kvalifikaci.

Na koordinaci přátelských utkání se podílí i UEFA, což je další možný důvod zápasu s Maltou. "Mezi možnostmi jsme měli i Nizozemsko nebo Francii, což je skupina, na kterou v případě postupu můžeme narazit. Okolností a parametrů bylo hodně. Nešlo jen o cestování a to, že by s námi někdo nechtěl hrát v Rakousku," uvedl Petr Fousek, předseda FAČR a člen výkonného výboru UEFA.

České přípravy na Euro za posledních 20 let

2004

Česko – Bulharsko 3:1

Česko – Estonsko 2:0

2008

Česko – Litva 2:0

Česko – Skotsko 3:1

2012

Česko – Izrael 2:1

Česko – Maďarsko 1:2

2016

Česko – Malta 6:0

Rusko – Česko 1:2

Česko – Jižní Korea 1:2

2021

Itálie – Česko 4:0

Česko – Albánie 3:1

2024

Česko – Malta (7. června, 17:30)

Česko – Severní Makedonie (10. června, 18:00)