Jak Španělsko došlo k evropskému zlatu: Yamalův rekord, výjimečná produktivita i skalpy favoritů

Mistrovství Evropy v Německu má svého šampiona. Španělsko po skalpech Itálie, Německa a Francie přidalo i triumf nad Anglií a zaslouženě ovládlo Euro. Co nedělní večer v Berlíně ukázal? Do kronik se například zapsali španělští křídelníci Lamine Yamal (17) a Nico Williams (22), kteří táhli tým Luise de la Fuenteho po celý turnaj.

Williams druhý nejmladší střelec ve finále

Španělé nastoupili do druhého poločasu bez Rodriho, jenž šéfuje celé jejich hře. Ale paradoxně na začátku druhé půle přišel první gól. Prosadil se Nico Williams po spolupráci s Laminem Yamalem. Křídelník Athletiku Bilbao se ve 22 letech a 2 dnech stal druhým nejmladším střelcem v historii ve finále Eura. Jako mladší to stihl pouze Pietro Anastasi v roce 1968, kterému bylo 20 let a 64 dní.

Yamal rekord v asistencích

V 17 letech nepřestává udivovat. Williamsovi nachystal pohotovou přihrávkou úvodní branku finále a byla to jeho čtvrtá asistence na turnaji v Německu, což je mimochodem nejvíc v historii Eura. Nikdo nedokázatl vykouzlit více gólových přihrávek. Jenže barcelonský klenot neměl dost. Mohl se zapsat i mezi střelce, ale v 66. a 82. minutě v obřích příležitostech nepropálil brankáře Jordana Pickforda.

Kane dolů jako první

Bylo to před zápasem velké téma, zda bude Harry Kane platný proti rozjetým Španělům. Zda by Albion neměl pomýšlet nad změnami. A finále skutečně střelci Bayernu Mnichov nesedlo. Ze hřiště šel už v 60. minutě, zatímco v jiných zápasech jej trenér Gareth Southgate držel na hřišti poměrně déle. Že by nedotknutelnost anglického kapitána dostala trhliny?

Southgateovi vyšlo střídání

Stejně jako v semifinále i proti Španělsku vyšlo anglickému kouči střídání. Proti Nizozemsku na vítěznou trefu přihrával Cole Palmer a Ollie Watkins zakončoval. Dva hráči, o kterých se po celý turnaj mluvilo, zda by neměli dostávat více prostoru. Tentokrát poslal míč do branky rovnou Palmer, když mu míč šikovně sklepl Jude Bellingham. Anglii to ale ke šťastnému konci podruhé nedovedlo.

Další velmoc na kolenou

Chorvatsko, Itálie, Německo, Francie a nyní i Anglie. Španělsko prošlo možná jednou z nejtěžších cest v historii evropských šampionátů, během níž muselo skolit hned čtyři silné fotbalové velmoci, které si dělaly zálusk na celkové vítězství. Svěřenci Luise de la Fuenteho však pokaždé dokázali najít recept k úspěchu. Navíc svým fotbalem bavili a v Berlíně stanovili nový rekord – branka Mikela Oyarzabala byla totiž 15. gólem na turnaji, což se v historii nikdy nikomu nepovedlo. Rekordem bylo dosud 14 branek Francie.