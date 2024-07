Španělsko – Anglie živě. Evropa pozná šampiony, Albion se může radovat poprvé

Opta by Stats Perform / Profimedia

Druhé finále, druhé zklamání. Anglie znovu po třech letech nedosáhla na kýženou trofej pro vítěze mistrovství Evropy. Pro sebe ji uzmuli Španělé, kteří Albion porazili 2:1. Rozhodující branku si připsal Mikel Oyarzabal (27) v 86. minutě. La Roja vybojovala už čtvrté prvenství na Euru v dějinách a v čele historických tabulek se tak osamostatnila před Německem, které letošní 17. edici turnaje pořádalo.

Do finálového duelu, na nějž přímo do ochozů dorazilo neuvěřitelných 71 tisíc fanoušků, vstoupili podle očekávání aktivněji Španělé.

Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho jako první navštívili šestnáctku soupeře, a to hned dvakrát v krátkém časovém sledu. V obou případech to měl na svědomí Nico Williams. Křídelník Athleticu Bilbao nejprve stříleným centrem donutil Johna Stonese odvrátit míč na rohový kop. O pár minut později pak Williams svým pohybem zaměstnal defenzivu Albionu podruhé, když šel do narážečky s Dani Olmem – ani tentokrát z toho však nic nebylo.

Ve 12. minutě už se ale stejný fotbalista ocitl s míčem u nohy takřka v malém vápně soupeře, když jeho individuální akci odvrátil na druhý rohový kop včasným skluzem Stones. A sám muž prvních minut poslal do šestnáctky Jordana Pickforda nebezpečný centr, po němž se dostal k nepřesnému zakončení přes hlavu navrátilec do sestavy Robin Le Normand.

Sestřih zápasu Španělsko - Anglie (EURO 2024) Česká televize

O tři minuty později poprvé navštívili Unaie Simona svěřenci Garetha Southgatea. Dobrý náběh Kylea Walkera a následná snaha o přízemní centr vyústily v rohový kop pro Anglii. Ani Albion však standardní situaci nezužitkoval.

Další příběh uvnitř boxu Anglie napsala 23. minuta. Poprvé v zápase se o slovo přihlásil Lamine Yamal, jehož pokus ale skončil rohovým kopem, neboť defenziva Albionu vytasila další úspěšný blok. A krátce poté, co se Three Lions postarali o menší závar před gólmanem Simonem, udělil hlavní rozhodčí zápasu Francois Letexier první žlutou kartu zápasu – za ostrý skluz ji obdržel kapitán Anglie Harry Kane. Přesně po odehrané půl hodině hry se francouzský sudí "žlutě" činil znovu, tentokrát se proti pravidlům provinil dosud nejproduktivnější hráč šampionátu Olmo.

Statistiky zápasu po prvním poločase. Opta by Stats Perform

Deset minut před koncem první půle se fotbalisté La Roja dožadovali pokutového kopu. Declan Rice byl sice v souboji s Aymericem Laportem velmi aktivní, ale systém VAR do dění finálového klání nevstoupil, a tak se v Berlíně kopal už šestý roh.

Těsně před pauzou se hnal do zajímavé příležitosti Álvaro Morata, který dobrým náběhem využil mezery mezi defenzivou Anglie. Individuální akce španělského kapitána ale nakonec vedla "pouze" k dalšímu rohovému kopu. A tak se o chvíli později přihlásil o slovo muž s páskou na levé paži v bílém – Kaneův pokus však obránci v červeném zablokovali. Už v nastaveném času se propracoval k prvnímu přímému ohrožení španělské brány Phil Foden, jeho pokus na dlouhou nohu ale Simona nikterak neohrozil. Oba týmy se tak odebraly do útrob Olympijského stadionu za bezbrankového stavu.

Do druhého poločasu vyběhl tým kouče De la Fuenteho se zásadní změnou – na hrací ploše chyběl zraněný středopolař Rodri, kterého nahradil Martin Zubimendi. Na španělské hře se to hned zpočátku trochu překvapivě projevilo velmi pozitivně. Ač v tom Zubimendi neměl prsty, La Roja šla do vedení – Yamal předvedl skvělou individuální akci, předložil míč Williamsovi a nejaktivnější muž první půle otevřel skóre – 1:0. Zatímco křídelník Bilbaa se ve 22 letech stal druhým nejmladším střelcem ve finále Eura, jeho sedmnáctiletý parťák čtvrtou asistencí na turnaji vyrovnal rekord evropských šampionátů.

Anglie v dalších minutách působila jako opařená. Jen pár okamžiků po úvodní brance mohli Španělé slavit znovu, nadějnou příležitost ale neproměnil v dvougólový náskok Olmo. Zvýšit rozdíl ve skóre mohl nejprve Morata, jehož pokus směřující mimo tři tyče odvrátil Stones, načež se do šance znovu řítil Williams. Pokus křídelníka Bilbaa, o nějž se intenzivně zajímá Barcelona, mířil jen těsně mimo.

A tak kouč Southgate sáhl ke změne – z hrací plochy se poroučel kapitán Kane, kterého nahradil hrdina semifinále Ollie Watkins. Albion posléze začal být aktivnější. Foden vybojoval na útočné polovině zdánlivě ztracený míč a poprvé v zápase o sobě dal vědět Jude Bellingham. Pokus hvězdného záložníka Realu Madrid zpoza šestnáctky ale prosvištěl kolem pravé tyče španělské svatyně.

V 66. minutě se hra rychle přelila k Pickfordovi, který vytasil bravůrní zákrok proti Yamalově střele. Zhruba 15 minut před koncem řádné hrací doby bylo všechno jinak. Těsně za šestnáctkou se dostal k míči Cole Palmer, který neváhal a krásnou utaženou ranou srovnal skóre – 1:1. Ofenzivní univerzál Chelsea se stal prvním střídajícím hráčem od roku 2000, který ve finále Eura vstřelil vyrovnávající branku.

V 83. minutě si řekl o pozornost znovu aktivní Yamal, jeho střela z bezprostřední blízkosti ale mířila doprostřed branky a Pickfordovi nenadělila příliš práce. A La Roja pokračovala v aktivitě, která byla oceněna vedoucím gólem. Smrtící direkt do anglických snů zasadil střídající Mikel Oyarzabal – 2:1.

Těsně před uplynutím 90. minuty mohlo být srovnáno, hlavička Rice ale do sítě nedoplachtila. Další šanci už si Albion nevytvořil a Španělsko tak získalo rekordní čtvrtou evropskou trofej.