Jaký otec, takový syn. Merino slavil gól u praporku, aby okopíroval 33 let staré gesto

Španělský fotbalista Mikel Merino (28) vysvětlil, proč po vstřelení rozhodujícího gólu ve čtvrtfinále mistrovství Evropy se zaťatou pěstí obkroužil rohový praporek. Identickým gestem tak uctil svého otce, který na stejném stadionu ve Stuttgartu zvolil tuto oslavu před 33 lety. "La Roja" vyřadila domácí Německo, záložník stanovil ve 119. minutě přesnou hlavičkou konečné skóre 2:1 po prodloužení. Podle Merina musí mít stadion pro rodinu něco speciálního.

Šampionát má další dojemný příběh. Osmadvacetiletý záložník Realu Sociedad svým gólem poslal Španělsko do euforie a domácí Německo vyprovodil z turnaje. Navíc předvedl parádní gesto. Ihned po vstřelení gólu si vzpomněl na svého otce Miguela Merina, který před 33 lety na stejném místě vstřelil gól za Osasunu v Poháru UEFA a pomohl jí k vítězství 3:2.

Tehdy slavil u rohového praporku a přesně tam se rozběhl i jeho syn, který otcovu gólovou oslavu napodobil do posledního detailu. "Tento stadion musí mít něco, co nám přináší štěstí. Můj otec zde skóroval, je to pro nás speciální stadion," smál se po utkání Mikel Merino.

Otec Miguel byl v pátek večer samozřejmě dojatý. "Teď už mě kluk převýšil, nemám ani exkluzivitu stuttgartského gólu. Musím být zticha a dát mu velkou pusu, protože si to zaslouží," uvedl pro španělská média sedmapadesátiletý bývalý fotbalista, který si za španělskou reprezentaci nikdy nezahrál.

Aby nebylo stuttgartské magie málo, právě tady jeho syn zaznamenal i debut za národní tým. V roce 2020 pomohl k remíze 1:1 s Německem v Lize národů.

Merino vstřelil třetí nejpozdější vítězný gól v historii Eura (v čase 118:52) po Michelu Platinim na ME 1984 (118:53) a Artemu Dovbykovi na ME 2020 (120:36). Španělský hrdina přišel na hřiště až v 80. minutě a v závěru prodloužení využil centr dalšího náhradníka Daniho Olma.

"Všechno se seběhlo během jedné milisekundy. Jakmile jsem viděl, že Dani má míč, věděl jsem, že je dost dobrý, aby poslal úžasný centr. Musel jsem jen běžet, skočit a nasměrovat hlavičku. Zbytek je historie!" popsal Merino trefu, kterou poslal "La Roju" do semifinále proti Francii.

Tak vypadal Merinův gól. Opta by Stats Perform

Španělsko zatím vyhrálo na turnaji všechny zápasy a stalo se po Francii na ME 1984 a Itálii na ME 2020 teprve třetí zemí, která vyhrála pět utkání v řadě na jediném šampionátu.

Olmo se jako náhradník podílel již na pěti gólech na finálových turnajích Eura, zaznamenal dva góly a tři asistence. Pouze jeho krajan Cesc Fábregas se může pochlubit přesně stejnou bilancí.

Útočník Lipska nahradil hned v 8. minutě zraněného Pedriho. Ve druhém poločase řádné hrací doby otevřel skóre, nakonec ještě přidal klíčovou nahrávku. "Byl to těžký zápas. Šlo se do prodloužení, které je vždycky komplikované, ale nakonec jsme si zasloužili vyhrát. Oslavujeme a užíváme si postup. Tohle je asi můj nejlepší večer s národním týmem," zhodnotil Olmo, který dostal cenu pro hráče zápasu.