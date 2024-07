Jan Morávek vyzpovídal Kuranyiho: Nagelsmann je pro Německo ideální. Jak vzpomíná na Česko?

Kevin Kuranyi (42) je jednou z ikon německého fotbalu. Hrotový útočník, který se narodil v Riu de Janeiru, si během profesionální kariéry připsal za národní tým 52 startů, v nichž nastřílel 19 gólů. V rozhovoru se svým bývalým spoluhráčem ze Schalke Janem Morávkem (34) hovoří o zkušenostech z reprezentace, o tom, proč je podle něj Julian Nagelsmann (36) tím správným reprezentačním trenérem, ale třeba i o svém synovi Karlovi (18).

Kuranyi býval nejen pro své přesné hlavičky obávaným hrotovým útočníkem. Dnes je z něj milující táta od rodiny, jehož syn Karlo Kuranyi působí od roku 2022 v dorosteneckém týmu VfB Stuttgart a nedávno se přesunul do rezervního týmu.

Čekají ho tedy první vystoupení ve 3. lize a může si dál hýčkat sen o podobně úspěšné kariéře, jakou absolvoval jeho otec. ”Má velký talent. Je vysoký, rychlý, týmu toho může hodně přinést. Uvidíme, jak se to vyvine,“ říká Kevin Kuranyi.

Jan Morávek: Mám čtyřletého syna, proto mě zajímá, jak u Karla vznikl vztah k fotbalu. Tlačil jsi ho do něj, nebo to přišlo samo?

"Kevin Kuranyi: Myslím si, že nejdůležitější je, abychom my sami byli vnímáni jako vzory a hráli se svým synem fotbal. Pak to přijde automaticky."

Zahrál sis na ME 2004 a 2008, k čemuž se trochu váže i Česko. Konkrétně pro Německo hořká porážka na Euru v Portugalsku…

"Přesně tak, v roce 2004 to pro nás bohužel nebyl dobrý šampionát. Nehráli jsme tak, jak jsme měli za Německo hrát. Dva zápasy jsme prohráli, jeden remizovali a po skupinové fázi jsme vypadli."

Ty jsi tehdy odehrál všechna utkání v základní sestavě, takže alespoň osobně to pro tebe byl dobrý turnaj, že?

"To v každém případě. Pro mě jako pro mladého hráče se prosadit v konkurenci Miroslava Kloseho a hrát od začátku, to bylo něco výjimečného."

Druhé spojení s českým fotbalem je pro tebe veselejší, v roce 2007 v kvalifikaci na Euro jsi na stadionu Sparty dal dva góly.

"Tehdy se mi ten zápas povedl. Myslím, že byl můj první pod Jogi Löwem."

Na ME 2008 jste se probojovali do finále, ve kterém jsi odehrál téměř celý druhý poločas. Německo ale prohrálo se Španělskem 0:1. Jsou to hořké vzpomínky?

"Ano, bohužel. Odehráli jsme opravdu dobrý šampionát, dostali jsme se do finále. A pak přišlo nejlepší Španělsko. Tehdy měli opravdu neuvěřitelné hráče. Xavi, Iniesta, Torres, Casillas nebo Puyol… Byli na cestě stát se v té době nejlepším týmem světa."

Vrátím se ještě do roku 2004. Tehdy hrál své první Euro Cristiano Ronaldo, který je i teď na turnaji v Německu...

"Je to neuvěřitelné! A jakou kariéru má za sebou… Už tehdy bylo vidět, že hodně trénoval a že je to velký profesionál. Když ho teď vidíte, uvědomíte si, čeho všeho dosáhl. Pro Portugalsko, pro sebe i pro celý fotbal."

Zůstaňme u aktuálního šampionátu. Jaký máš pocit z Německa? Navštívil jsi nějaké zápasy?

"Byl jsem na utkání Německa s Maďarskem. Je cítit euforie, celá země je poblázněná, stadiony jsou plné a panuje dobrá atmosféra. Německu se zatím daří velmi dobře."

Jak vidíš čtvrtfinále se Španělskem? Četl jsem statistiku, že Německo nad ním v soutěžním zápase nevyhrálo 36 let…

"Je to až neuvěřitelné. Ale věřím, že tentokrát to zvládneme."

V Německu se řeší, jestli má v útoku nastoupit Havertz, nebo Füllkrug. Jaký je tvůj názor jako bývalého skvělého útočníka?

"Havertz si samozřejmě vedl dobře, ale Füllkrug představuje gólovou hrozbu. Vždy jde o to, co je potřeba proti špičkovému týmu, jako je Španělsko. Ale oba jsou velmi dobří útočníci."

Julian Nagelsmann je podle Kuranyiho pro Německo ideálním koučem. Profimedia

Jaký je tvůj názor na Juliana Nagelsmanna? Podle mě je třeba ve srovnání s Garethem Southgatem, který téměř nedělá změny, velmi odvážný. Ukázal, že i Florian Wirtz, nejlepší hráč Bundesligy, může sedět na lavičce. Jsi jeho fanouškem?

"Každopádně! S Nagelsmannem jsem na konci kariéry spolupracoval. Vím, že je to velmi dobrý trenér a může tento tým zlepšit. Je zřejmé, že mužstvo pod ním na mistrovství Evropy hraje dobře. Myslím, že je to správný trenér pro Německo."

Kteří hráči tě na tomto Euru pozitivně překvapili?

"Pro mě je nejlepším hráčem tohoto mistrovství Nico Williams ze Španělska. Je neskutečně rychlý, velmi nečitelný a nebezpečný před brankou. Musiala pro mě není velkým překvapením, protože jsem jeho fanouškem Musialy, ale hraje skvěle."