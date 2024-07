Je to plod tvrdé práce v tichosti, užívá si Cucurella pozici ve španělské reprezentaci

Obránce Marc Cucurella (25) je v průběhu letošního Eura jedním z nejzářivějších článků národního týmu Španělska. Produkt věhlasné akademie La Masia přitom čelil na pozici levého obránce silné konkurenci, skvělý závěr sezony s Chelsea však byl pro reprezentačního kouče Luise de la Fuenteho (63) rozhodujícím faktorem. Za své výkony vděčí vlasatý bek dobré pracovní morálce, která byla klíčová k přežití neúspěšného období s The Blues.

Cucurella se společně se zbytkem kádru La Roja připravuje na semifinálové střetnutí s Francií. První dvě sezony v západním Londýně pro něj přitom byly spíše plné pádů než vzestupů. Neúnavný obránce však během předzápasové tiskové konference prohlásil, že je hrdý na pracovitost, která mu pomohla toto období zvládnout.

"Nezáleží na tom, jestli se dočkáte dříve, či později. Pokud se o vás mluví, je to dobře. To, co se nyní děje, je plodem mnoha let práce v tichosti," řekl.

Marc Cucurella (vlevo) v souboji s Kaiem Havertzem. TASR

"Nikdo mi nic nedal zadarmo, takže jsem velmi šťastný. Věděl jsem, že když budu tvrdě pracovat a dám do toho všechno, úspěch může přijít. Být tady je sen, spousta lidí by za to dala cokoliv. Zbývá ještě pár kroků. Pokud si v neděli nezahrajeme finále, nebude to dobré. Musíme vynaložit úsilí, abychom se do něj dostali," dodal obránce Chelsea.

Cucurellovy výkony na mistrovství Evropy jsou vzhledem k průběhu angažmá na Stamford Bridge, kam přestoupil před dvěma lety z Brightonu za 62 milionů liber, obrovským obratem. Po nepovedené první sezoně a zraněními poznamenaném začátků druhé měl ovšem kvalitní závěr ročníku. Právě to ho nasměrovalo do výběru španělského týmu pro Euro, přičemž trenér de la Fuente jej v základní sestavě upřednostnil na úkor Alejandra Grimalda.

Vzhledem k tomu, že pravý obránce Dani Carvajal bude v úterním zápase proti Francouzům chybět kvůli trestu, by se Španělům mohla hodit Cucurellova univerzálnost. Za The Blues si vyzkoušel oba kraje obrany, levého stopera v tříčlenné defenzivě i do středu zálohy invertujícího beka.

Sestřih zápasu Španělsko - Německo (EURO 2024) Česká televize

"Ve své kariéře jsem si vyzkoušel od všeho trochu. Hodně mi pomohlo, že jsem věděl, jak útočit, protože jsem hrával i více ofenzivně. Moje pozice je levý bek. V Chelsea jsem vzhledem k okolnostem musel vypomáhat na pravé straně. Ale ať už budu hrát kdekoliv, budu se snažit odvést co nejlepší výkon, protože důležité je vyhrát," řekl odhodlaně.

"Jsme skupina hráčů, kteří pro své spoluhráče odevzdají všechno. Myslím, že jsme vytvořili skvělou skupinu. Máme mix zkušených hráčů a velmi mladých fotbalistů, klíčové je být jako rodina. Možná nemáme superhvězdy, ale jako tým jsme dobří, daří se nám a doufám, že to tak zůstane," vyjádřil se Cucurella.