Expert Livesportu Bernardeschi: Anglie ještě nenašla vhodný systém, na Španělsko se krásně dívá

Byl to on, kdo v roce 2021 rozhodl v penaltovém rozstřelu finále o tom, že pohár pro mistry Evropy poputuje do Itálie. Útočník Federico Bernardeschi (30), bývalý hráč Fiorentiny či Juventusu, nyní válí v MLS za Toronto a během Eura 2024 se o své postřehy z turnaje dělí s Livesport Zprávami. Tentokrát se podíval na všechna čtvrtfinále.

Itálie již brzy nebude úřadujícím mistrem Evropy. Stejně tak Federico Bernardeschi, který se v roce 2021 pod celkový triumf výrazně podepsal. Aktuálně si z Kanady užívá závěrečnou fázi letošního Eura bez stresu a tlaku – jen jako divák.

Ve čtvrtfinále nás v pátek čeká "předčasné finále" mezi Španělskem a Německem, poté souboj osobností (Ronaldo vs Mbappé) v utkání Portugalska s Francií a v sobotu turecké překvapení vyzve zkušené borce z Nizozemska a Anglie se pokusí zastavit vyzyvatele ze Švýcarska.

Začněme tímto megazápasem. Na jedné straně kvalitou vybavené Španělsko a na druhé straně Německo – solidní mužstvo hrající před vlastním publikem. Jaký to bude zápas a kde se rozhodne?

"Určitě půjde o fascinující bitvu, a to nejen proto, že Španělsko hraje fotbal, na který se krásně dívá. Myslím, že budou hrát svou hru, na kterou jsou zvyklí. Německo se na něj připraví velmi dobře, vzhledem k tomu, že mají na soupisce mnoho zkušených hráčů, a to jim pomůže k zápasu správně přistoupit. Španělsko je věkově o něco mladší a možná bude na hřišti sebevědomější."

Pravděpodobnost vítězství. Enetpulse

Co očekáváte na taktické úrovni?

"Rozdíl mezi současným španělským výběrem a těmi předchozími je v tom, že tato parta je výrazně přímočařejší. A také často na křídlech vytváří situace dva na jednoho, aby Lamine Yamal a Nico Williams měli prostor k rozehrávce. Dál je jejich hlavní charakteristikou presink při ztrátě míče. Všichni jsou velmi kompaktní, připravení okamžitě se rozběhnout a změnit směr hry. Nemají problém mít míč pod svou kontrolou. Na druhé straně však stojí Německo se silnými hráči, kteří dokáží využít každý protiútok. A to je trochu slabá stránka Španělska. V útoku má Německo výborné hráče, kteří umí šanci proměnit v gól."

Oba týmy jsou zatím na turnaji trochu zklamáním. Francie své zápasy vyhrála díky dvěma vlastním gólům a penaltě. Na druhé straně se Portugalsko a Ronaldo také trápí. Jaký je váš názor na tyto dva výběry?

"Tipl bych si, že v tomto utkání se toho bude dít hodně, nebál bych se i nějakých zvratů. Na obou stranách je mnoho talentu, takže se může stát skutečně cokoli. Obě mužstva začala trochu pomaleji, ale v tomto zápase to bude jiné a rozhodnout může takřka kdokoliv. Francie je za mě silnější jako celek a má více zkušeností. Už vyhrála mistrovství Evropy i mistrovství světa a na velkých turnajích prostě umí. Portugalci sice také v roce 2016 Euro vyhráli, ale skladba týmu se od té doby dost změnila a v jeho jádru je teď dost mladých hráčů. Myslím si, že to bude hodně taktická bitva."

Poslední vzájemné zápasy. Enetpulse

Francie se trápí směrem dopředu. Máte pro to nějaké vysvětlení?

"Když se podíváte na zápasy Francie, tak v každém utkání měli čtyři až pět šancí. Mbappé dal gól jen z penalty, ale v jednom zápase předvedl brankář sérii zázračných zákroků nebo šel míč těsně vedle. Takže to není ani tak to, co mě na Francii znepokojuje."

Ronaldo si po neproměněné penaltě proti Slovinsku pobrečel, což byl signál frustrace z toho, že už nezvládá nést celý národní tým na svých bedrech. Znamení konce jeho reprezentační cesty?

"Je třeba se do Ronalda trochu vcítit. Je mu 39 let a na svých bedrech má stále tíhu celého národa. Vždycky na sebe bral zodpovědnost, už od mládí, a díky tomu člověk chápe jeho hlad po fotbale. Navzdory všemu, co dokázal, chce stále vyhrávat. To je vynikajícím příkladem a motivací pro všechny, kteří tuto hru milují. Pokud jde o penaltu, když se na ni podíváme podrobněji, tak brankář Oblak předvedl skvělý zákrok. A přesto se Ronaldo vrátil na penaltový puntík a uspěl."

Sobota nabídne další dva zajímavé zápasy. Začínáme utkáním Nizozemska s Tureckem, přičemž druhý jmenovaný je určitě překvapením tohoto turnaje.

"To rozhodně, na začátku turnaje by tohle asi nikdo nečekal. Turecko má vpředu talent, Arda Güler je mimořádný hráč, Kenan Yildiz to samé. Jsou to teprve mladíci, ale přesto už velmi schopní a na hřišti vědí, co dělají. Tým trenéra Vincezna Montelly je houževnatý, nemají strach na trávníků trpět, naopak když potřebují, tak soupeře umí zahnat do kouta. Jsou nepředvídatelní a mají kvalitní kádr. Nizozemsko je naopak tým, který, když na něj narazíte v dobrý den, dokáže vás přejet. I oni mají skvělé hráče, především Codyho Gakpa. Ale jsou tu i ostatní, jako Memphis Depay, který skvěle tvoří hru. Mají také velké zkušenosti vzadu se Stefanem de Vrijem a Virgilem van Dijkem. Je to opravdu dobrý tým, také v tomto zápase se může stát cokoli."

Hodnocení obou hráčů v předchozích zápasech. Enetpulse

S Montellou v sobě mají i kousek Itálie.

"Turecko hraje opravdu dobře a Montella odvádí skvělou práci. Mimochodem, debutoval jsem pod ním před lety v Serii A, a to v zápase mezi Fiorentinou a Janovem."

Poslední čtvrtfinále se odehraje mezi Anglií a Švýcarskem. Souhlasíte, že Southgateův tým je z postupivších možná největším zklamáním?

"Myslím, že Anglie se dosud trápila, protože ještě nenašla vhodný systém. Je však třeba říci, že velmi dobře bránila, a to s krátkým a kompaktním blokem. Nepomohla jim ani hřiště, na kterých hráli, nezdála se mi ve velmi dobrém stavu. Každopádně Anglie do čtvrtfinále prošla, i když proti Slovensku ji zachránila až 95. minuta. Teď jsem zvědavý na jejich zápas se Švýcarskem. Myslím si, že Švýcaři budou hrát otevřeně a beze strachu, takže jasně poznáme, co v Angličanech opravdu je."

Jaký dojem na vás udělalo Švýcarsko?

"Je to organizovaný tým, který ví, co dělá, a to jak v obraně, tak v útoku. Jsou kompaktní, mají hráče jako Granit Xhaka, který je lídrem celého týmu. Také hrají velmi dobře v obraně, je těžké proti nim hrát."

Se Švýcarskem se také dotýkáme pro vás jistě nepříjemného bodu – tedy vyřazení Itálie. Zklamáním byl zejména způsob, jakým k němu došlo.

"Nechci zacházet do detailů. Můžu jen říct, že je mi kluků líto. Všichni se museli smířit s tím, že se jim to nepovedlo."

Koho očekáváte v semifinále?

"Podle mého názoru dojde k souboji Španělsko – Portugalsko. A ve druhém zápase se proti sobě postaví Anglie a Nizozemsko. Byla by to dvě pěkná semifinále."