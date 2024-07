Španělsko – Německo pohledem dat. Rozhodne se na křídlech, navrch tam má La Roja

Podle dosavadních výsledků jsou to dva nejlepší týmy letošního mistrovství Evropy ve fotbale. Španělé vyhráli všechna čtyři svá utkání a inkasovali jen vinou vlastního gólu s Gruzií, Němci ve čtyřech vystoupeních ztratili jen remízou se Švýcary a na turnaji zatím nastříleli nejvíc gólů ze všech (10). I proto je jejich čtvrtfinálový duel považován za předčasné vyvrcholení šampionátu.

Favorit se v tomto klání hledá velmi obtížně. Oba celky se minule utkaly ve skupině předloňského mistrovství světa v Kataru a byla z toho remíza 1:1. Němci svého soupeře sice porazili naposledy před 10 lety, jenže doma na Španěly umějí. Nepodlehli jim tam osmkrát po sobě od porážky v prvním vzájemném měření sil v roce 1935.

Zmíněných 10 gólů (z toho však polovina v úvodním duelu se Skoty) je pro Němce už nyní jejich vyrovnaný rekord na Euru. Co se týče očekávaných branek, je nicméně nejlepší La Roja (8,9), zatímco její soupeř se dělí o druhé místo s Portugalskem (oba 7,7). Žádný jiný tým na turnaji nepřekročil svou hodnotu xG o tolik jako domácí výběr (+2,3 gólu, Španělsko -0,1).

Oba soupeři mají také suverénně nejvíc střel na branku: Španělsko 30, Německo 29. Z čehož také plyne dominance jejich hráčů v pořadí podle účasti v akcích ze hry vedoucí ke střele (tedy bez standardních situací). V tomto aspektu dokonce kompletně okupují všechny místa v první pětce. Toni Kroos, lídr této statistiky s 35 zapojeními do takových sekvencí, ostatně vede v mnoha činnostech.

Pořadí podle účastí na akcích se střelou. Opta by Stats Perform

Plných 95 % jeho přihrávek na tomto šampionátu našlo spoluhráče (411/431), což je nejvyšší úspěšnost v historii ME. V pořadí podle počtu průnikových pasů (125) má dokonce dvojnásobek toho co druhý v žebříčku. Šestinásobný vítěz Ligy mistrů je ve vrcholné formě, ovšem tento zápas by mohl být posledním v jeho kariéře, jíž po Euru 34letý záložník ukončí.

Ve středu pole jej čeká těžká bitva se Španěly, které ostatně většinou zná z dlouholetého působení v dresu Realu Madrid. Zřejmě nejlepší záložník soupeře Fabián Ruiz však nastupuje ve francouzské lize za PSG. Přestože ve třetím zápase skupiny proti Albánii odpočíval, je nejproduktivnějším hráčem turnaje (společně s Codym Gakpem a Georgesem Mikautadzem) se čtyřmi body (2 góly, 2 asistence). Ve dvou ze svých dosavadních tří zápasů na Euru 2024 vstřelil gól a další připravil, jen proti Itálii vyšel naprázdno.

Duel bude také soubojem dvou top talentů Jamala Musialy a Lamina Yamala, který by mohl být rozhodujícím faktorem. Oba zatím zaujali svým důvtipem a driblinkem a samozřejmě také přímým zapojením do gólových akcí. Zatímco Musiala se se třemi trefami dělí o vedení v tabulce střelců, Yamal se dvěma asistencemi zaostává pouze za Xavim Simonsem (3) z Nizozemska. Navíc vytvořil čtyři velké šance, nikdo nezvládl víc. Na druhé straně však ještě neskóroval.

K ubránění výše zmíněných vynikajících ofenzivních hráčů jsou potřeba nadprůměrné výkony v obraně. I v tom oba týmy na letošním Euru zatím excelují, dohromady inkasovali pouze tři góly, z toho jen jeden byl od soupeře. Německou obranu pokořil Dan Ndoye, pravý křídelník Švýcarska.

A právě tenhle moment poodkryl nejzranitelnější místo domácího týmu – levou stranu zadní linie. Jeho soupeři si přes ni vytvořili šest šancí, což je 43 % z celkového objemu. Však už na to také kouč Julian Nagelsmann reagoval a místo Mittelstädta, jenž na ní odehrál celou základní skupinu, tam nasadil velkými zápasy prověřenějšího Rauma. Ve čtvrtfinále to bude teritorium, kde se bude pohybovat Yamal.

Na druhé straně mají Španělé extrémně silného Marca Cucurellu. Na šampionátu zatím vyhrál 73 % soubojů, nejvíc ze všech hráčů s minimálně 30 duely. Nico Williams zase při triumfu 4:1 nad Gruzií vstřelil gól, další připravil a měl stoprocentní úspěšnost přihrávek. Nikomu před ním, kdo nastoupil v základní jedenáctce, se tohle na mistrovství Evropy nepovedlo (od začátku sběru dat v roce 1980). Proti Williamsovi navíc bude stát Joshua Kimmich, jenž zatím v defenzivě úplně nepřesvědčil a vyhrál pouze 32 % duelů…