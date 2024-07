Je to ten nejlepší narozeninový dárek, který jsem kdy dostal, prohlásil Yamal po finále ME

Za nejlepší narozeninový dárek označil útočník Lamine Yamal triumf španělských fotbalistů na mistrovství Evropy v Německu po finálové výhře 2:1 nad Anglií. "La Roja" ovládli turnaj den po jeho 17. narozeninách, čímž se stal nejmladším vítězem v historii Eura.

"Mám obrovskou radost, je to sen. Těším se na návrat do Španělska a oslavu se všemi fanoušky. Je to ten nejlepší narozeninový dárek, který jsem kdy dostal," řekl Yamal v rozhovoru pro RTVE.

Křídelník Barcelony se na rekordním čtvrtém zlatu pro Španěly v historii Eura podílel gólem a čtyřmi asistencemi, čímž si vysloužil ocenění pro nejlepšího mladého hráče turnaje. Nahrávku si připsal i ve finále u úvodní branky Nica Williamse ze začátku druhé půle. Anglie v 73. minutě srovnala zásluhou střídajícího Colea Palmera, v 86. minutě ale rozhodl jiný příchozí hráč z lavičky Mikel Oyarzabal.

Sestřih zápasu Španělsko - Anglie (2:1) Česká televize

"Ze začátku to bylo složité, neměli jsme moc prostoru. Náš tým to ale zvládl, bojovali jsme dál. Hráli jsme jako jeden tým a společně jsme také vyhráli," uvedl Yamal. "Když Anglie srovnala, bylo to těžké. Nevím, z čeho se naše mužstvo skládá, ale vždy se dokážeme zvednout a zvítězit," prohlásil Yamal.

Na Euru přepsal několik historických milníků, stal se například jeho nejmladším hráčem i střelcem. Překonal také 66 let starý rekord legendárního Brazilce Pelého, nikdo mladší si totiž finále velkého turnaje, tedy mistrovství Evropy nebo světa, nezahrál.