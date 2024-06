Jovič brankou v nastavení udržel Srby v turnaji. Dát takový gól je neuvěřitelné, prohlásil

Když před pěti lety přestupoval srbský fotbalista Luka Jovič (26) do Realu Madrid, měl před sebou hvězdnou budoucnost. Jenže ve Španělsku se vůbec neprosadil a dodnes patří k největším přehmatům v historii Bílého baletu. Dnes na sebe ale znovu výrazně upozornil, když na mistrovství Evropy dal jeden z nejdůležitějších gólů své kariéry a zařídil Srbsku v nastavení remízu 1:1 se Slovinskem.

"Je to neuvěřitelný pocit, dát takový gól," rozplýval se Jovič, který v páté minutě nastavení poslal hlavou míč do branky po rohovém kopu. Šlo o poslední akci zápasu. Remíza 1:1 udržela Srbsko ve hře o postup. Z Joviče se stal národní hrdina.

Na chvíli ukázal, proč za něj Real v roce 2019 zaplatil Frankfurtu přes 60 milionů eur. Jenže Jovič dal za tři sezony v Madridu jen tři branky, následně šel na hostování zpět do Frankfurtu a nakonec mu Real původně šestiletý kontrakt zrušil a nechal ho zdarma odejít do Fiorentiny. V Itálii se Jovič znovu chytil a dnes patří AC Milán.

Sestřih zápasu Slovinsko - Srbsko Česká televize

Od příchodu do Realu na sebe nikdy neupozornil tak výrazně jako dnešním gólem na evropském šampionátu. Byl jeho nejdůležitější v národním dresu. Z deseti předchozích branek za Srbsko byl dosud nejcennějším gól z listopadu 2020 do sítě Skotska, kdy rovněž v závěru vyrovnal na 1:1 a dal Srbsku šanci na postup na minulé Euro, jenže následně Skotsko vyhrálo penaltový rozstřel a postoupilo na úkor Srbů.

"Ten gól proti Skotsku nám nakonec nic nepřinesl, tak doufám, že tenhle gól bude mít lepší pokračování a v závěrečném duelu skupiny porazíme Dánsko. Rozhodně na to máme," řekl Jovič.

Jovičovi statistiky ze zápasu se Slovinskem Opta by StatsPerform / AFP

"Odehráli jsme tu dva dobré zápasy. Bohužel to stačilo jen na bod. Proti Slovinsku to bylo těžké. Je to velmi kvalitní soupeř, hraje ve vysokém tempu a s velkou bojovností. Mnozí je podceňují, ale mě hodně mile překvapili. Proto musíme být rádi i za ten bod," dodal Jovič.

Podle trenéra Srbska Dragana Stojkoviče ukázal Jovič, co v něm je. "Jsem za něj moc rád. Stačí mu sebemenší prostor, aby byl nebezpečný. Jeho gól je velmi důležitý pro týmové sebevědomí i jeho samotného. Je to úžasný hráč a ještě nám to ukáže," prohlásil Stojkovič.

Radost mu udělala bojovnost celého týmu. "Nikdy se nevzdáváme. Vždy věříme až do konce. Měli jsme hodně šancí, ale prostě jsme se nemohli trefit. Ale nechtěli jsme přijmout porážku a neustále se snažili. Ten gól byl odměnou," dodal srbský kouč.

