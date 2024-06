Poradí si Anglie na startu ME se Srbskem? Dánové chtějí proti Slovinsku hrát svou hru

V neděli zahájí fotbalové Euro další z velkých favoritů Anglie. Úřadující vicemistři Evropy nastoupí od 21:00 v Gelsenkirchenu proti Srbsku. Ve druhém utkání skupiny C se utkají Dánové se Slovinci, duel ve Stuttgartu má výkop v 18:00.

Anglie byla před třemi lety dosud nejblíže vysněnému triumfu na Euru, na domácí půdě ve Wembley ale podlehla ve finále po penaltovém rozstřelu Itálii. Albion čeká už 58 let na turnajové vítězství, jedinou trofej získal na domácím mistrovství světa v roce 1966.

"Žádný anglický tým ještě nevyhrál mistrovství Evropy, je to pro nás obrovská výzva. Nikdy jsme ani nevyhráli turnaj mimo svou zemi, nebyli jsme ani ve finále. Už jen tohle vypovídá o tom, jak těžký nás čeká úkol. Posledních pět let se držíme ve špičce, nasbírali jsme zkušenosti z těžkých zápasů a já věřím, že to můžeme dokázat," citoval web UEFA trenéra Garetha Southgatea.

EURO preview: Srbsko – Anglie. Livesport CZ + SK

Anglický kouč se bude spoléhat na ofenzivní hvězdy Harryho Kanea, Judea Bellinghama nebo Phila Fodena. Problémy má naopak v obraně. Na turnaji chybí zraněná stálice Harry Maguire a zdravotní problémy mají i Luke Shaw a John Stones.

Toho by mohlo využít Srbsko, které má papírově největší sílu rovněž v ofenzivě. Kanonýra Juventusu Dušana Vlahoviče doplňuje útočník se zkušenostmi z Premier League Aleksandar Mitrovič a tvůrce hry a kapitán Dušan Tadič. Výběr balkánské země čeká premiérový start na Euru v samostatné historii.

Vzájemné zápasy Srbska a Anglie. Livesport

"Už postupem na turnaj jsme dosáhli velkého úspěchu, na který jsme dlouho čekali. Účast na Euru je velkou odměnou pro srbský fotbal, fanoušky, celou zemi. Cíl jsme splnili, to ale neznamená, že se nepokusíme dojít ještě dál," řekl trenér Srbska Dragan Stojkovič, jenž na Euru 2000 vedl tehdejší jugoslávskou reprezentaci jako kapitán.

Zatímco Srbsko s Anglií se v soutěžním utkání dosud nestřetly, Slovinsko s Dánskem změřily síly loni v kvalifikaci na evropský šampionát. Seveřané vyhráli doma 2:1, ze hřiště soupeře si odvezli remízu 1:1. Mistři Evropy z roku 1992 v šesti vzájemných utkáních neprohráli.

EURO preview: Slovinsko – Dánsko. Livesport CZ + SK

"Slovinci mají výborné protiútoky a standardní situace, v bráně je skvělý Oblak a v útoku Šeško. V březnu porazili Portugalsko, musíme si dávat pozor. Chceme být agresivní a dominantní, největší šanci uspět máme v případě, že budeme hrát svou hru a nepřizpůsobíme se soupeři," uvedl dánský kouč Kasper Hjulmand, jehož tým na minulém Euru vyřadil ve čtvrtfinále českou reprezentaci.

Jeho protějšek Matjaž Kek dovedl Slovince mezi evropskou elitu po 24 letech a podruhé v historii. Země s pouhými dvěma miliony obyvatel při první účasti nezvítězila a se dvěma body obsadila poslední místo ve skupině.

Vzájemné zápasy Slovinska a Dánska. Livesport

"Ale hráli jsme velmi dobře, zejména remíza 3:3 s Jugoslávií byl fantastický zápas," podotkl Kek. "Věřím, že první výhru vybojujeme teď. Nejsme favorité skupiny, ale také jsme nepřijeli na výlet. Chci po hráčích, aby byli stále hladoví, pozice outsiderů nám může svědčit. Proč bychom nemohli pomýšlet na postup ze skupiny?" přidal 62letý kouč.