Kapitán Skotů Robertson: V první půli bylo všechno špatně, nebyli jsme rovnocenným soupeřem

Kapitán skotských fotbalistů Andrew Robertson (30) se omluvil skvělým fanouškům a uznal, že jeho tým nebyl v úvodním utkání mistrovství Evropy domácímu Německu rovnocenným soupeřem. Oslabeni o vyloučeného Ryana Porteouse (25) utržili Skotové v Mnichově debakl 1:5 a hrozivým skóre si zkomplikovali vyhlídky na postup.

Skotové tušili, že mohou narazit, takovou pohromu ale nečekali. "V prvním poločase bylo všechno špatně. Soupeř se držel svého plánu. My ho měli také, ale nefungoval nám. Nepovedlo se nám přenést ho na hřiště. A když jsme pak navíc šli ještě do deseti, už jsme nebyli rovnocenným soupeřem," řekl televizi ITV Sport kapitán Robertson.

Skotsko inkasovalo pět gólů poprvé od přípravného utkání s USA v květnu 2012 (1:5). V soutěžním zápase obdrželo pět branek dokonce premiérově od listopadu 2003 a kvalifikačního duelu na Euro s Nizozemskem (0:6).

Sestřih zápasu. Livesport CZ + SK

Poražení se až v závěru dočkali aspoň čestného gólu, o který se trefou do vlastní sítě postaral Antonio Rüdiger, obránce Realu Madrid. "Ve druhé půli jsme se zvedli, ale už to bylo těžké, dostali jsme další hloupé góly. První zápas šampionátu proti domácímu týmu..., o moc těžší jsme to mít nemohli. Úvodní duel byl připomínkou, jak složitý nás čeká turnaj. Musíme se rychle oklepat, utkání jdou v rychlém sledu," dodal obránce Liverpoolu Robertson.

Skotsko letos dokázalo porazit jen Gibraltar a na úvod velké akce schytalo tvrdý úder. Podle některých odhadů přitom do Německa přicestovalo až 100 tisíc natěšených skotských fanoušků. "Byli skvělí, mrzí nás, že jsme je zklamali. Budeme muset bojovat a už proti Švýcarům to odčinit," omlouval se Robertson, který byl po 50. kapitánem reprezentace.

Robertson se chce z drtivé prohry rychle oklepat. Opta by Stats Perform / AFP

O prominutí hned po zápase požádala také skotská asociace. "Těžký večer v Mnichově, ale vaše podpora večer a během posledních několika týdnů byla neuvěřitelná - nebereme to jako samozřejmost. Děkujeme," vzkázala fanouškům na sociální síti.