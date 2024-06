Zklamali jsme sami sebe, litoval trenér Skotska Clarke drtivé porážky s Německem

Clarke by ze zbylých dvou zápasů rád získal čtyři body.

Trenér fotbalistů Skotska Steve Clarke (60) prohlásil, že jeho tým musí rychle zapomenout na páteční porážku 1:5 od hostitelského Německa v úvodním zápase evropského šampionátu. Kouč ostrovního celku na tiskové konferenci také uvedl, že hra se jeho výběru příliš brzy vymkla z rukou.

Na 11 předchozích velkých turnajích Skotsko nikdy nepostoupilo dál než do skupinové fáze a jeho šance na to, že se mu to podaří letos, byly značeně poníženy ponurým výkonem proti Německu.

"Je zřejmé, že jsme nehráli podle našich standardů," řekl po utkání Clarke a dodal: "Máme pocit, že jsme zklamali sami sebe. Jako tým máme na víc, než co jsme předvedli."

Skotsko do poločasu prohrávalo 0:3, když skórovali Florian Wirtz a Jamal Musiala a poté, co byl Ryan Porteous vyloučen za ošklivý zákrok na Ilkaye Gündogana, udeřil z pokutového kopu ještě Kai Havertz.

Sestřih zápasu. Livesport CZ+SK

Niclas Füllkrug přidal následně čtvrtý gól předtím, než si německý obránce Antonio Rudiger vstřelil vlastní branku. Demolici ostrovního soupeře nicméně ještě před konečným hvizdem zakončil Emre Can.

"Bylo jasné, že to bude obtížný zápas v každém případě," řekl Clarke. "Musíme se přes to rychle přenést. Další dva zápasy musíme odehrát mnohem lépe," má jasno zkušený manažer. Skotsko čekají ve skupině A ještě duely se Švýcarskem a Maďarskem.

Steve Clarke mluvil o cílech pro následující zápasy. Opta by Stats Perform / AFP

"Už jsem zažil těžké chvíle. Překonáme to," věří lodivod Skotska. "Zápas se z našeho pohledu rychle vymknul kontrole," doplnil Clarke a zároveň zdůraznil víru ve svůj tým: "Nikdy jsem o svých hráčích nepochyboval, nikdy."

"Z následujících dvou zápasů potřebujeme získat čtyři body a na to se soustředíme," uzavřel.