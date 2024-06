Kdo místo Schicka? Chytil si řekl o místo. Lingr je lepší jako žolík, říká expert Morávek

Česká reprezentace přišla před posledním duelem ve skupině na Euru 2024 o oporu Patrika Schicka (28). Nejlepší střelec týmu si v utkání poranil lýtko a zápas s Tureckem vynechá. Kdo by ho měl nahradit? Expert Livesportu Jan Morávek (34) má o variantách jasno.

Čeští trenéři protočili na šampionátu už všechny útočníky, které mají k dispozici a téměř všichni odehráli minimálně 30 minut. Proti Portugalsku začali Schick s Janem Kuchtou, jako střídající do hry šli Mojmír Chytil a Ondřej Lingr.

Jen symbolickou minutu na Euru zatím dostal Tomáš Chorý. Útočník, který gólem a asistencí pomohl k postupu v posledním kvalifikačním utkání s Moldavskem, zatím vše sleduje zpovzdálí. "Jeho čas přijde," reagoval trenér Ivan Hašek po sobotní remíze, když čelil dotazům, proč nenasadil plzeňského čahouna do zápasu, kdy Češi posílali do vápna jeden centr za druhým.

Sestřih zápasu Gruzie – Česko (EURO 2024). Česká televize

Přichází čas pro plzeňské kladivo v momentě, kdy se zranil Schick? "Myslím, že do sestavy půjde Mojmír Chytil," neváhá Morávek, expert Livesport Zpráv. "Řekl si o to výkony na turnaji. Dostává se do zakončení, je aktivní… Přiznám se, že jsem ho ve své nominaci neměl, ale v Německu vypadá dobře."

Dostane tak Chorý znovu Černého Petra? Vše se bude odvíjet i od zvolené taktiky. Zatímco proti Portugalsku vybrali Hašek a spol. formaci se dvěma útočníky, s Gruzií byl v rozestavení 3-4-3 Schick podporován křídlly Adamem Hložkem a Václavem Černým.

"Turci hrají na klasické čtyři obránce, takže je otázka, s jakým záměrem do zápasu půjdeme. Myslím, že rozhodně budeme vycházet ze tří stoperů, což je věc, kterou máme zažitou," říká Morávek. "Pak ovšem záleží, zda trenéři budou chtít ponechat křídelní hráče, kteří platili na Gruzii, nebo se vrátí k 3-5-2, čímž by se k Chytilovi nabízel právě Tomáš Chorý. Dostali bychom do hry dva vysoké hroťáky," pokračuje někdejší bundesligový záložník.

Bilance českých útočníků na Euru 2024. Livesport

Chytil s Chorým se vedle sebe postavili v přípravném utkání s Maltou a slávistický útočník se během té doby dvakrát zapsal mezi střelce.

Ve hře jsou však i další možnosti. Variantou do útoku může být Hložek a na soupisce je stále i Kuchta. Trenéři navíc sází také na Lingra. U něj však Morávek vidí jasnou roli střídajícího hráče, který oživí českou hru. "Tato úloha je mu šitá na míru," nepochybuje expert Livesport Zpráv.

"Někteří hráči to tak mají a táhne se to s nimi celou kariéru. Z Bundesligy si pamatuji Nilse Petersena. Když zastavíte německého fanouška na ulici a zeptáte se ho, kdo byl nejlepším žolíkem, pravděpodobně vám řekne jeho jméno. A podobné je to i s Lingrem. Pokaždé dobře vstoupí do zápasu, přitom to není vůbec jednoduchá věc přijít do rozjetého utkání a chytit se. Všechen respekt za to, jak si s tím umí poradit," dodává Morávek.