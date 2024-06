Čeká nás takový sedmý zápas finále play off, říká Köstl před klíčovým duelem proti Turecku

Hamburk 23. června (zvláštní zpravodaj ČTK) - Asistent trenéra Jaroslav Köstl si hodně oddychl, že českým fotbalistům na mistrovství Evropy před závěrečným utkáním ve skupině zůstala naděje na postup a na rozdíl třeba od Poláků stále mají o co hrát. Středeční rozhodující duel s Tureckem bere i jako možnost částečně oplatit soupeři dvě porážky z minulosti na šampionátech v letech 2008 a 2016, které tehdy národní tým připravily o účast ve vyřazovací části. Řekl to na tiskové konferenci na základně mužstva na severu Hamburku.

"Zaplaťpánbůh, že máme pořád o co hrát. Nedovedu si představit, že bychom byli v kůži třeba Poláků a koukali čtyři dny na to, jak schne barva. Ten nadcházející zápas, to je rajc. Začíná nám play off, je to pro nás zápas roku. Čeká nás takový sedmý zápas finále play off. Uděláme maximum, abychom byli úspěšní. To můžu slíbit," řekl Köstl.

Češi vzhledem k pozici ve skupině F začali Euro až jako poslední a před závěrečným zápasem už budou přesně vědět, co potřebují uhrát. Postup by jim téměř jistě vyneslo vítězství, stačit by jim při příznivé kombinaci dalších výsledků mohla i remíza. Köstl ale na kalkulace nehledí a bere jen výhru.

"Já osobně jsem na začátku nebral jako nevýhodu, že jsme začínali poslední. Teď to beru jako výhodu. Budou odehrány všechny ostatní skupiny a bude se čekat na tu naši. Budeme vědět, na čem jsme. Na druhou stranu my to máme postavené tak, že jdeme do zápasu vyhrát. To bude zásadní," podotkl Köstl.

Turci český tým na Euru v minulosti už dvakrát připravili v závěrečném zápase skupiny o postup. V roce 2008 po obratu z 0:2 v závěru zvítězili 3:2, o osm let později vyhráli 2:0. "Mohl by to být takový závěrečný díl trilogie, vychází to po osmi letech. Bude to obrovský zápas s bouřlivou kulisou," řekl Köstl.

Turci omladili kádr

"Turci pod trenérem (Vincenzem) Montellou hrají svižný fotbal. Hodně to omladil, stejně jako my. Takže se dá čekat poměrně ofenzivní zápas. My půjdeme za vítězstvím, nic jiného nám nezbývá. Dáme do toho všechno a věřím, že to bude stačit na postup," doplnil asistent hlavního trenéra Ivana Haška.

Je mu jasné, že jeho tým potřebuje oproti sobotnímu duelu s Gruzií zlepšit hlavně produktivitu. Češi s 11 střelami mezi tyče v utkání jako první v historii Eura nezvítězili, zároveň měli dosud nejvyšší číslo v počtu očekávaných gólů na probíhajícím šampionátu.

"Jedna věc je, že zachytal skvěle brankář, ale samozřejmě jsme některé věci mohli udělat jinak. Už jsme zápas zpětně viděli, mrzí nás to. Chování v boxech je zásadní a rozhodují se v nich zápasy na obou stranách. Na druhou stranu klobouk dolů před týmem, kolik příležitostí si vypracoval, protože sveřepí Gruzínci soupeře do šancí moc nepouští," poznamenal Köstl.

"Všichni cítíme, že jsme chtěli lepší výsledek. Za ten výkon bychom si ho asi i zasloužili. Na druhou stranu takovým lakmusovým papírkem byla reakce fanoušků, kteří hráčům vzdali hold. Všichni viděli, že do toho kluci dali všechno. Kluci si toho velmi váží a jsou odhodlaní do posledního zápasu s Tureckem dát úplně vše," dodal bývalý slávistický asistent.

Je otázkou, zda s trenéry budou moci proti Turecku využít nejlepšího střelce Patrika Schicka, který kvůli zranění zápas s Gruzií nedohrál. "Samozřejmě je to důležitý hráč, hlavní ofenzivní síla, kterou tady máme, Každý zásah do týmu by byl zásadní, u Patrika obzvlášť. Na druhou stranu jsou tu kluci, kteří jsou připravení nastoupit a vypadali dobře i jako střídající. Budeme potřebovat podporu i od ostatních hráčů, kteří třeba nedostali zatím tolik příležitostí. Myslím, že případnou náhradu k dispozici máme," řekl Köstl.