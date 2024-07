Španělsko – Anglie. Klíčové body finále: Jak si Albion poradí s presinkem?

Finále Eura 2024 nabízí hned několik klíčových bodů, které mohou rozhodnout souboj mezi Španělskem a Anglií. Expert Livesport Zpráv a bývalý bundesligový záložník Jan Morávek (34) rozebral pět faktorů, na které je dobré se zaměřit.

Španělský presink

Kdo sledoval utkání Anglie s Nizozemskem (2:1), musel si toho všimnout. Albion dostal od Oranjes obrovské množství prostoru. V prvním poločase vypadali Angličané opravdu dobře. Ale proč? Svěřenci Ronalda Koemana jako by rezignovali na intenzivní presink a jejich tříčlenná záloha vsadila na osobní obranu. Vzhledem k rotaci anglických hráčů pak vzniklo uprostřed hřiště velké množství prostoru, kterého Anglie chytře využívala.

Nizozemci nechávali Angličanům velký prostor Livesport

Jsem přesvědčený, že Španělé nic takového nedopustí. Jejich presink je jeden z nejlepších na turnaji. A pokud na Angličany nalezou od prvních minut jako třeba na Francii, bude zajímavé sledovat, jak si s tím tým Garetha Southgatea poradí.

Po půlhodině prvního poločasu za zraněného Memphise Depaye přišel střední záložník Joey Veerman a Nizozemci přešli na rozestavení 4-2-3-1 či 4-5-1. S touto změnou začali hrát mnohem více pozičně a to vedlo k tomu, že Anglie ve druhém poločase neměla prostor ke kombinaci a byla bezzubá. Je naprosto jasné, že Španělé tohle ví a nedopustí stejný průběh jako Nizozemci.

Stejné držení balonu, ale jiné šance

U druhého poločasu Anglie – Nizozemsko ještě zůstaneme. Vítězný tým v něm měl hodnotu očekávaných branek 0,12. Potvrzuje to tedy názory, že se Anglie vrátila ke své neatraktivní hře a zápas na konci rozhodla dvojice Cole Palmer, Ollie Watkins svoji skvělou ojedinělou akcí. Na celém šampionátu mají Angličané téměř totožné držení míče jako Španělé. Přesto si nejsou schopni vytvářet stejně kvalitní šance.

Reálně mají o šest gólů méně a pokud navíc Španělé vstřelí v Berlíně alespoň jeden gól, vyrovnají rekord Francie v počtu branek na jednom evropském šampionátu z roku 1984. Pohledem xG Anglii vychází hodnota 5,89, Španělsku pak 10,9. O čem to vypovídá? I když Angličané drží balon, je pro ně obrovsky složité dostat se do gólových situacích, naopak Španělé s tím očividně problém nemají.

Je Kane vhodným kandidátem?

Samotná myšlenka posadit kapitána a elitního zakončovatele Harryho Kanea ve finále mistrovství Evropy na lavičku zní možná až bláznivě a na 99 % se nenaplní. Pokud se ale podíváme na počínání střídajícího hrdiny Watkinse proti Nizozemsku, obzvlášť u vítězné branky, člověk si říká, že za pár minut na hřišti ukázal do ofenzivy mnohem víc než hvězda Bayernu Mnichov za celý turnaj.

Jsem přesvědčený o tom, že Kane by v prostoru, kam si Watkins naběhl na Palmerovu přihrávku nebyl, protože se pohybuje až moc hluboko a typologicky je odlišný. Útočník Aston Villy přinesl do anglické hry náběhy za obranu a dost možná ukázal, co Anglii během celého turnaj chybí.

Ollie Watkins předvedl u vítězné trefy proti Nizozemsku ukázkový náběh útočníka Livesport

Souboj v brance

Unai Simón vs. Jordan Pickford. V tomto duelu víc věřím Španělům. A hned se pokusím vysvětlit proč. Oba brankáři své týmy v průběhu turnaje podrželi, ale zásadní rozdíl vidím ve hře nohama. Pokud Španělé opravdu vytasí na Angličany svůj presink, tak nevěřím, že Pickford má podobně kvalitní rozehrávku jako španělský protějšek.

Překonat první presinkovou linii nebude snadný úkol a Simon to zvládá velmi dobře. Umí ulevit spoluhráčům a dostane je šikovným balonem do výhodné pozice. Dá se konstatovat, že tím i zakládá ofenzivní akce. U Pickforda takové schopnosti nevidím.

I proto je podle mě reálný scénář, že Anglie nebude zkoušet rozehrávku odzadu, aby neriskovala nějakou fatální ztrátu a bude chtít nakopávat dlouhé balony na Kanea, který bude svádět souboje se španělskými stopery.

Srovnání Jordana Pickforda a Unaie Simóna Opta by StatsPerform / Profimedia

Výkon rozhodčích

Kdo viděl obě semifinále, dá mi za pravdu, že z pohledu výkonu sudích to byly dva rozdílné zápasy. V jednom divák pomalu ani neznal jméno hlavního arbitra, v tom druhém se řešil už před zápasem. Za mě je rozhodně lepší první varianta, kdy po utkání člověk vůbec nemá potřebu zjišťovat, jak se rozhodčí jmenuje a co je zač.

V semifinálovém zápase Anglie se objevilo hned několik momentů, které u fanoušků budily vášně. Nejzásadnějším byla určitě ruka Bukaya Saky před penaltovým zákrokem na Kanea. Nedělní finále odřídí francouzský sudí Francois Letexier, který na turnaji pískal například Španěly s Gruzínci.

Ve svých 35 letech se stane nejmladším rozhodčím, který kdy řídil finále mužského mistrovství Evropy. Nezbývá než doufat, že si povede dobře a po utkání se na něj snesou jen slova chvály.