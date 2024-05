Konec diskuzím. S rozhodčími se na Euru bude bavit jen kapitán, ostatním hrozí karetní trest

Konec diskutování s rozhodčími, takový je vzkaz ze strany komise rozhodčích UEFA směrem k blížícímu se evropskému šampionátu v Německu. Arbitři budou moci konzultovat důležitá rozhodnutí na hřišti jen s kapitány, když do diskuze vstoupí někdo jiný, přijde na řadu karetní potrestání. A tenhle krok je zároveň evidentně také jakousi přípravou na revoluční novinku.

Před několika týdny se v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu konaly první přípravné akce před EURO 2024. Napilno měli také činovníci, kteří mají na starosti rozhodcování. Roberto Rosetti, bývalý italský rozhodčí a hlavní šéf komise, varoval všechny týmy, že sudí budou hákliví na jakákoli nevhodná gesta a protesty, a to za účelem ochrany image hry a zanechání pozitivního odkazu pro budoucí generace.

Především se změna bude týkat těch momentů, kdy bude probíhat konfrontace mezi kapitánem a rozhodčím. "Vysvětlovat rozhodnutí, když vás obklopuje 22 hráčů, je totiž nemožné," uvedl Rosetti. "To může vést k problémům s komunikací, zápas pak může velmi rychle nabrat velmi negativní spád. Žádáme všechny týmy, aby zajistily, že kapitán bude jediným hráčem, který bude mluvit s rozhodčím," pokračoval.

Úloha kapitána tak bude evidentně ještě důležitější než doposud. "Žádáme je, aby zajistili, že spoluhráči nebudou chodit k rozhodčímu, což umožní přímý rozhovor mezi oběma stranami. Jen tak bude rozhodnutí oznámeno včas a s respektem," dodával Rosetti. "Je odpovědností kapitána zaručit, aby jeho spoluhráči rozhodčího respektovali, udržovali si odstup a neobklopovali ho."

Za takový prohřešek bude dle pravidel udělen osobní trest. Pokud hráč projeví touhu se sudím diskutovat ve chvíli, kdy hovoří s kapitánem, uvidí podle povahy žlutou nebo červenou kartu. "Každý, kdo bude ignorovat roli kapitána, nebo ten, kdo se přiblíží k rozhodčímu s tím, že mu projeví nedostatek respektu, nebo ho začne napadat, bude potrestán," říkal Rosetti. "Je zřejmé, že pokud je kapitánem brankář, bude muset být určen hráč v poli, který tuto roli zastane, pokud například k něčemu dojde na opačném konci hřiště."

Mistrovství každopádně ještě nebude připravené na to, na co jsou zvyklí třeba v ledním hokeji. Arbitři tam pomocí rozhlasu osvětlují, proč učinili dané rozhodnutí, a všichni tak mají okamžitou zpětnou vazbu k dané situaci. Ve světě se už však tahle novinka zkouší, třeba ve Francii tomu bylo nedávno ve Francouzském poháru žen, chystá se to aplikovat rovněž na květnové finále Coupe de France mezi Lyonem a PSG.