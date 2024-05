Albánská obrana je příkladná, ve skupině smrti na Euru to ale stačit nebude

Od startu fotbalového Eura v Německu už nás dělí jen měsíc a jeden den. A aby vám čekání na turnaj rychleji utíkalo, nabízíme druhý díl seriálu Cesta na Euro. Tentokrát se společně s expertem Livesport Zpráv Janem Morávkem (34) zaměříme na skupinu B, ve které se potkají těžké fotbalové váhy Španělsko, Itálie a Chorvatsko. Tři favority doplní přemožitel českého týmu z kvalifikace – Albánie.

"Považuju ten los za velkou smůlu pro Albánii," říká v úvodu své analýzy skupiny B Morávek. "Bude to jejich druhý šampionát a pořádně to odnesli. Klasicky jim to bude stát na defenzivě, myslím, že z Eura neodjedou s prázdnou. Koneckonců mají velmi zajímavé hráče do brejků, někoho z favoritů by mohli překvapit. Ale na postup v téhle konkurenci asi myslet nemůžou," dodává expert Livesport Zpráv.

"Jsem zvědavý, jak se v téhle skupině předvede Dani Olmo. To je vynikající hráč, u kterého se teď v Německu hodně spekuluje, že v létě opustí Bundesligu a posílí Barcelonu. Určitě je to hráč s potenciálem pro velké kluby a společně s Yamalem od nich čekám na Euru ve španělském dresu velké věci," myslí si Morávek.