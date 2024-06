Krejčí: Sparta si poradí beze mě i bez Briana. Se Sadílkem jsem ztratil nej kamaráda

Stihlo se to. Ladislav Krejčí (25) už vstoupí do mistrovství Evropy jako fotbalista španělské Girony. S katalánským klubem podepsal smlouvu těsně před startem šampionátu a pak hned upaloval za spoluhráči z národního týmu do Německa. "Jsem rád, že se to zvládlo takhle před turnajem a můžu mít čistou hlavu," řekl v hotelu reprezentace v rozhovoru pro FAČR, který asociace poskytla médiím.

Jaké pro vás byly poslední hodiny?

"Bylo to časově náročné, ale všechno proběhlo, jak mělo. Nová zkušenost, nové zážitky, jsem rád, že jsem mohl poznat a prožít to, o čem jsem dosud u takhle velkých přestupů jenom slyšel. Ale teď už svou pozornost směřuji jen na Euro. Oznámení přestupu proběhlo dostatečný počet dnů před startem turnaje. Doufám, že se to už uklidní a budu s čistou hlavou nastavený na to reprezentovat co nejlépe, jak budu moct." (usmívá se)

Tušil jste už po posledním kole ligy, že je to vaše loučení se Spartou?

"Cítil jsem, že bych ten krok chtěl udělat, že je to teď a tady, nicméně nic jistého nebylo. Rozhodovalo se až v posledních týdnech, kdy všechny strany došly ke shodě. Přišly na mě v tu chvíli emoce, proto to bylo takhle."

Jak reagovali spoluhráči v národním týmu? Blahopřáli vám?

"Všichni, za což jsem moc rád. Vážím si i toho, co mi k tomu řekli nejbližší kamarádi. Moc jim za to děkuju. Taky trenérům a celému realizačnímu týmu, jak mi vyhověli."

Dá se říct, že je to splnění vašeho dětského snu?

"Jednoznačně! Jak jsem říkal ve videu pro Spartu, je to můj sen a cíl. Jako každého, kdo hraje fotbal a snaží se někam dostat. Nicméně není poslední, mám ty největší sny a doufám, že tohle je ten, který mě posune zase k tomu dalšímu…"

Girona skončila na třetím místě LaLigy a bude hrát Ligu mistrů. Velké lákadlo?

"Je to jedna z věcí, které jsem při rozhodování přikládal velkou váhu. Liga mistrů je další věc, kterou bych chtěl zažít. Gironu jsem sledoval poslední půlrok, rok a styl její hry mi byl moc sympatický. Není náhoda, že skončila takhle vysoko. A věřím, že v tom budeme pokračovat. Těším se na to."

Takže jste se díval i na to, aby vám hra nového klubu seděla?

"Jednoznačně. Mluvil jsem také s trenérem a lidmi z klubu, jak mají nastavenou koncepci. To pro mě bylo důležité vědět. Samozřejmě, potkají je odchody, jeden už proběhl, ovšem pracují systémově."

Ve Španělsku se v poslední době zas tolik Čechů neprosadilo. Máte z jejich ligy respekt?

"Přirozený a zdravý respekt mám vždycky a ze všeho. Jdu tam s očekáváním, se sny, s velkou motivací a s tím, že se chci naučit novou mentalitu, nový styl fotbalu. Zlepšovat sebe jako člověka a hráče."

Sparta zveřejnila sérii velmi emotivních videí, emoce byly patrné i na vás. Cítíte, že za ty roky máte ve Spartě odpracováno a právě teď je ten okamžik, kdy se můžete posunout dál?

"Spartě strašně děkuju za to, jak se se mnou rozloučila. Moc to pro mě znamená a jen mi to upevňuje vztah k ní. Včera to pro mě nebyl vůbec jednoduchý den. Prožil jsem tam toho strašně moc… Ovšem jak jsem řekl už i v tom videu, odcházím s tím, co jsem chtěl splnit, což byly trofeje a tituly. A s tím, že je Sparta zase nejlepší na domácí scéně a nemá konkurenci, což cítím, že tak je."

Myslíte si, že váš bývalý klub ovlivní, že odchází jeho kapitán a vedle toho i trenér Priske? Jak se s tím vypořádá?

"Určitě to změna bude. Nicméně si myslím a opravdu v to věřím, že Sparta bude pokračovat v nastaveném trendu. Odchody patří k přirozenému rozvoji, ten styl, který klub nastavil, zůstane. Já ani Brian nejsme recept na úspěch, těch cest je strašně moc. A lidé, kteří přijdou po nás, to budou dělat nejlépe, jak budou moct. Svým stylem a jasným systémem. Proto o Spartu nemám absolutně strach ani pochybnosti."

Včera začalo Euro. Jak se na něj těšíte?

"Strašně moc! Už jsme viděli dva zápasy, ta atmosféra, kouzlo turnaje na vás dýchne už jen z televize. Pro mě i pro plno dalších kluků to bude poprvé, co něco takového zažijeme. Nemůžeme se dočkat."

Českému týmu vrcholí příprava, v neděli se přesune do Lipska. Jak je podle vás reprezentace připravená na úvodní zápas s Portugalskem?

"Všichni jsme namotivovaní. Věřím, že vstup do turnaje bude nejlepší, jaký bude moct být."

Kvůli zranění nakonec o šampionát přišel Michal Sadílek, s nímž jste byl na osudové projížďce na tříkolkách. Pak na Instagramu zveřejnil fotky, jak se spolu loučíte. Zasáhlo vás to?

"Je to můj nejbližší přítel v národním týmu, známe se strašně dlouho. Je mi hodně líto, co se stalo. Budeme hrát určitě i za něj."