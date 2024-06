Česká inventura týden před vstupem do Eura. Kdo má místo v sestavě jisté a kdo musí čekat?

Příprava je minulostí, přesně za týden nastoupí fotbalová reprezentace ke svému úvodnímu utkání na mistrovství Evropy v Německu. A fanoušci teď vehementně diskutují o tom, jak bude vypadat zahajovací jedenáctka. Livesport Zprávy přinášejí situační zprávu o stavu jednotlivých řad národního týmu, všechny pro ně navíc okomentoval expert Jakub Podaný (36).

Brankáři

Jasnou jedničkou je Jindřich Staněk, který se pod novým koučem objevil mezi tyčemi v polovině ze čtyř zápasů a zvlášť proti Norsku (kde jednou báječně vychytal i téměř neomylného Haalanda) zazářil. Proti Makedoncům svůj skvělý reflex či sílu ve vzdušných soubojích při centrech příliš šancí ukázat neměl.

Z celého tria má také díky věku jasně nejvíc zkušeností, přesto i v jeho případě je před ním nová výzva – Euro totiž bude jeho prvním velkým turnajem, dosud nebyl na žádném ani jako náhradník. Mladíci Matěj Kovář s Vítězslavem Jarošem za ním budou (v hierarchii v tomto pořadí) v roli učenlivých pozorovatelů, připravených kdykoliv zasáhnout.

Podaný: V brance není co řešit. Dosavadní zápasy ukazují, že trenér Staňkovi věří, takže předpokládám, že do turnaje vstoupí jako jednička právě on. Jsem rád, že máme tři tak kvalitní gólmany. Trenéři mohou mít příjemné starosti.

Obránci

Zatímco při své premiéře na lavičce národního týmu zvolil Hašek systém se čtyřmi obránci, už po pár minutách duelu s Norskem pochopil, že to není ta správná cesta. Následující tři duely odehrál se třemi stopery, přičemž pokaždé uprostřed nastoupil teprve 24letý Robin Hranáč. Urostlý zadák sice s Maltou párkrát zaspal, ovšem celkově si jasně řekl o roli dirigenta obrany. Jeho předností je podpora útoku – zvládne konstruktivní rozehrávku či zdolat s míčem na noze desítky metrů.

Robin Hranáč se vyprofiloval v pilíř obrany národního týmu. Profimedia

Nalevo od něj se jeví spolehlivě Ladislav Krejčí, jenž se pomalu může chystat na úterní jiskřivý souboj s portugalskou modlou Cristianem Ronaldem. Na pravém kraji se trenérský štáb zřejmě bude rozhodovat, a to mezi Tomášem Holešem a Martinem Vitíkem. A může to klidně dopadnout tak, že s Portugalci tam začne první z nich a Vitík, jenž je kreativnější směrem dopředu, naskočí do duelu s Gruzií, v němž se dá od reprezentace čekat jiný přístup.

Pozici wingbeků by měli vyplnit v pohodě hrající Vladimír Coufal a také David Jurásek, který zejména proti Severní Makedonii přinesl na hřiště drajv, tah na branku a spršku centrů. David Douděra, jehož střídal, se daleko lépe cítí napravo. Jurásek tak vlastně nemá příliš smysluplnou alternativu. "Vidím, že mi trenér věří, vidí moje kvality a je příjemné, když jsem jediný," komentoval to Jurásek v podcastu Livesport Daily.

Podaný: Hranáč je podle mě stoperskou jedničkou. Místy mě udivuje, s jakým přehledem hraje. Čiší z něj jistota, je rychlý, má všechno, co moderní stoper potřebuje. Nalevo to vypadá na Krejčího a vpravo se bude rozhodovat mezi Vitíkem a Holešem. Vitík ve Spartě hodně vyrostl, ale řekl bych, že nastoupí Holeš. Samozřejmě však záleží na trenérech.

Po nominaci mě zajímalo, jak se vyřeší alternace na levou stranu za Juráska. Trenéři tam vyzkoušeli Douděru, jenže zápas s Makedonií ukázal, že je mu bližší pravá strana. Jurásek v generálce předvedl, co ho zdobí. Dravost, průniky do vápna a slušné centry. Nalevo pravděpodobně naskočí právě on. Pravá strana bude patřit Coufalovi.

Záložníci

Otazníky kolem pozice po boku ironmana a kapitána Tomáše Součka se podle všeho vyřešily vcelku rychle. Uvolněné místo po zraněném Michalu Sadílkovi s největší pravděpodobností zaujme slávista Lukáš Provod. Kouč Ivan Hašek jej po pondělním duelu chválil. "Je už skoro ve formě, jakou měl před svým vážným zraněním. A myslím si, že to ukázal." Zranění, o němž Hašek mluví, Provoda vyřadilo z minulého Eura, a to jen měsíc před jeho startem. Teď prožívá opačný příběh…

O pozici podhrotového hráče se nejvýrazněji hlásí dvojice Antonín Barák, Adam Hložek. Opět platí, že jejich nasazení bude zřejmě odvislé od stylu hry týmu. Čili se může stát, že v duelu s Portugalci, v němž se dá očekávat víc brejkových příležitostí, nastoupí Hložek, zatímco obranu Gruzie bude pomáhat odemykat Barák.

Antonín Barák rozhodl z penalty generálku se Severní Makedonií. AFP

Velice dobře se ve finální přípravě jevil plzeňský Pavel Šulc, kterého bylo v pondělí po příchodu na závěrečnou půlhodinu plné hřiště. Naopak příležitost téměř nedostal (pouze 12 minut s Maltou) jeho klubový spoluhráč Lukáš Červ. Příliš by nemělo na složení zálohy mít vliv ani dodatečné povolání náhradníka (jestli k němu vůbec dojde) místo Sadílka.

Podaný: Ve středu vedle Součka naskočí Provod. Celou sezonu na mě působí opravdu dobře, ve Slavii patřil k tahounům. Když bylo třeba, vzal to na sebe. Nebál se sebrat míč a něco vymyslet, to je z mého pohledu vždycky extrémně důležité. Na podhrotu bych dal přednost Barákovi, který je v porovnání s Hložkem kreativnější.

Proti Makedonii se nám několikrát skvěle povedla přechodová fáze, ale nedokázali jsme správně využít těch prostorů, které jsme si díky tomu vytvořili. V Barákovi vidím hráče, který si s takovými situacemi na posledních 30 metrech umí poradit a řeší je správně. Myslím, že by nám jeho kreativita chyběla. Hodně bude záležet na tom, jakým stylem budou chtít trenéři hrát.

Útočníci

Jediná otázka zní: Kdo nastoupí vedle Patrika Schicka? Druhý nejlepší střelec minulého Eura má místo jisté, národní tým se o něj opírá jako o svou největší hvězdu. Vedle kanonýra úspěšného Leverkusenu se v přípravě vystřídali klubový spoluhráč Hložek a střelci z české ligy Mojmír Chytil a Jan Kuchta. Možná nejvhodněji k Schickovi pasuje Chytil, jenž zvládne obsáhnout velký prostor a dokáže se bez problému sžít s rolí toho, který odpracuje předfinální část.

Češi slaví gól Patrika Schicka. AFP

Na svou šanci bude čekat i Tomáš Chorý, jenž bude nejspíš v případě potřeby alternovat za Schicka. A také věčný náhradník Lingr, kterému stačí i pár minut (naposledy jen proti Severní Makedonii) na to, aby se dostal do gólové příležitosti. Vzhledem k tomu, že národní tým nastoupí nejméně ve dvou duelech nejspíš se dvěma klasickými útočníky, situace moc nenahrává křídelníkovi Václavu Černému. Ten navíc pod Haškem odehrál jen 29 minut proti Maltě, což bylo nejvíc, kolik strávil na hřišti od začátku března…

Podaný: Schick je vepředu jednoznačná jednička. Boj o místo vedle něj je ale hodně vyrovnaný. Z mého pohledu je to mezi Kuchtou a Chytilem 50 na 50. Chorý bude pravděpodobně fungovat jako žolík. Nahrává tomu i jeho postava, která může v závěrečných minutách přivést potřebné centimetry. Při volbě druhého útočníka asi půjde i o to, s kým budeme hrát a stejně jako v případě ofenzivních záložníků bude rozhodovat styl, jaký trenéři pro daný zápas zvolí.