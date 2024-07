Kritika týmu, Mbappého a Griezmanna? Nevidím k ní důvod. Jsme v semifinále, říká Fofana

Hráči Francie si po postupu do semifinále mistrovství Evropy nepřipouštějí kritiku svého týmu. Svěřenci trenéra Didiera Deschampse (55) trvají na tom, že udělali dost záslužných kroků k tomu, aby se na turnaji dostali tak daleko.

Francouzi postoupili mezi poslední čtyři celky turnaje, přestože mají na kontě pouze tři vstřelené góly (dva vlastní a jeden z pokutového kopu) a velké obavy o formu kapitána Kyliana Mbappého i zkušeného střelce Antoina Griezmanna. "Mně osobně je to jedno. Jsme přece semifinalisté," řekl na nedělní tiskové konferenci záložník Youssouf Fofana.

V pátek v Hamburku byl jedním z úspěšných střelců z penaltového puntíku, když Les Bleus porazili Portugalsko a postoupili do úterního semifinále proti Španělsku v Mnichově. "Co se týče úrovně Antoina a Kyliana, musíme si uvědomit, že to stačilo na to, abychom se dostali mezi nejlepší čtyřku. Nevidím důvod, proč bychom měli hledat negativa," pronesl Fofana a dodal: "Musíme táhnout za jeden provaz, abychom zvedli trofej, a ne se trápit tím, že ten a ten nebyl ve formě nebo že způsob, jakým jsme hráli, nebyl dobrý."

Sestřih zápasu Portugalsko - Francie (EURO 2024) Česká televize

Také útočník Randal Kolo Muani podpořil Mbappého: "Neřekl bych, že prožívá špatný turnaj. Má za sebou skvělou sezonu, ve které vstřelil více než 45 gólů. Když vidím, že tady neskóruje, je na nás, abychom mu pomohli a podporovali ho. Soutěž ještě neskončila. Až na zlomený nos je navíc fyzicky v pořádku."

Mbappé sice v utkání skupiny proti Polsku proměnil pokutový kop, ale od doby, kdy si zlomil nos, nevypadá úplně v pohodě. Fofana i Kolo Muani také odmítli náznaky, že úroveň fotbalu na mistrovství Evropy 2024 je zklamáním. "To bych neřekl. Je sice obtížné se prosadit ofenzivní hrou, ale za zklamání to nepovažuji," řekl druhý jmenovaný. "Dnešní fotbal je mnohem uzavřenější, taktičtější, hraje se více bez míče. Je to šachová partie," doplnil Fofana.

Vzájemné zápasy Španělska a Francie na Euru. Livesport

Kolo Muani prohlásil, že Francouzi budou na bitvu se Španěly připraveni: "Zápasy budou stále těžší a těžší. Jsou jedním z nejlepších týmů na turnaji, hrají velmi dobrý fotbal. My máme ale rádi velké souboje. Do úterý se na ně dobře nachystáme." Dějištěm semifinálového utkání bude mnichovská Allianz Arena.