Kroos o tlaku před domácím šampionátem: Máme zodpovědnost za atmosféru v celé zemi

Německý záložník Toni Kroos (34) si uvědomuje tlak spojený s pořadatelstvím nadcházejícího mistrovství Evropy. Zároveň si ale cení toho, že se turnaj odehraje na domácí půdě. Na úterní tiskové konferenci zmínil i to, že by rád v zemi nastolil pozitivní atmosféru a zároveň odčinil předchozí neúspěšné turnaje.

"Na každém domácím turnaji panuje tlak. Je to díky tomu ještě mimořádnější. Dostanete okamžitě zpětnou vazbu, jak pozitivní, tak negativní. Máme velkou zodpovědnost za atmosféru v zemi v příštích týdnech. Víme, jaké to bude, ale zároveň je to velká čest a radost hrát na takovém turnaji. Kolik hráčů dostane příležitost zahrát si šampionát doma?" prohlásil Kroos, který po Euru ukončí kariéru.

Německo vyhrálo čtyři mistrovství světa a tři evropské šampionáty. Velkého úspěchu se naposledy dočkalo v roce 2014, kdy ovládlo MS, u čehož nechyběl ani Kroos, na dalších dvou světových turnajích ale vypadlo už ve skupině. Na posledním Euru před třemi lety skončilo v osmifinále.

"Uvědomujeme si tlak, nechceme ho ignorovat, zároveň si ho ale musíme užít. Chceme pozitivně ovlivnit atmosféru v zemi a současně napravit předchozí turnaje," uvedl Kroos, jenž počátkem června ovládl s Realem Madrid Ligu mistrů.

"Když se podíváme na kvalitu kádru, vidíme, co je možné. Také si ale uvědomujeme, že v některých fázích zápasů máme prostor na zlepšení. Neexistuje lepší příležitost než ukázat, že dovedeme hrát dobře. To je náš úkol. Jestli chceme do turnaje promluvit, pak nevyhnutelně musíme minimalizovat pasáže, kdy jako tým nehrajeme dobře. Jinak nás z nich soupeři potrestají a turnaj pro nás skončí," podotkl Kroos.

Svěřenci trenéra Juliana Nagelsmanna vyzvou v pátečním zahajovacím utkání šampionátu Skotsko. Ve skupině A se poté utkají s Maďarskem a Švýcarskem.