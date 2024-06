Tým, který fanoušci na Euru neuvidí: Sestavě dominují Seveřané, nechybí stoper Atlétika

Byť se na nadcházejícím evropském šampionátu představí největší fotbalové hvězdy starého kontinentu, řada jich bude chybět. A nikoli vinou zranění. Euro se nebude týkat mnoha hráčů, které se svými národními týmy do Německa vůbec neprobojovaly. Jak vypadá nabitá družina, kterou by gólově táhl norský kanonýr Erling Haaland (23) a jejíž obranu by dirigoval Černohorec Stefan Savič (34)?

Ideální jedenáctka z hráčů, kteří se na Euru neukážou. Livesport

Brankář

Lukáš Hradecký (Finsko)

Finsko zakončilo kvalifikační skupinu H na třetím místě za Dánskem a Slovinskem, v baráži pak schytalo příděl 1:4 od Walesu. Dosud jediným závěrečným turnajem, na který se kvalifikovalo, bylo Euro 2021. Už tehdy byl brankářskou jedničkou týmu, který nepostupil ze skupiny, Hradecký. Jako náplast na neúčast na ME může brát bundesligový titul s Leverkusenem.

Obránci

Julian Ryerson (Norsko)

I Norové se na mistrovství Evropy představili dosud jen jednou, v roce 2000 v Nizozemsku a Belgii skončili ve skupině na třetím, nepostupovém místě. Byť momentálně disponují mimořádně silnou generací, do níž spadá i krajní obránce Dortmundu a finalista posledního ročníku Ligy mistrů Ryerson, z kvalifikace opět neprošli, tentokrát na úkor Španělska a Skotska.

Victor Lindelöf (Švédsko)

Za United, kde působí už sedmou sezonou, toho v aktuálním ročníku Premier League příliš neodkopal, i tak je 19 startů v nejlepší soutěži světa slušná porce. Střední obránce Lindelöf nezabránil švédskému propadáku v kvalifikaci, Seveřané skončili ve skupině F na třetím místě s odstupem devíti bodů na Rakousko a 10 na Belgii. Na Euru budou chybět poprvé od roku 1996.

Stefan Savič (Černá Hora)

Stoper Atlétika odehrál v kvalifikaci sedm utkání a dvakrát se střelcky prosadil, Černá Hora však ve skupině D obsadila třetí místo za Maďarskem a Srbskem a na Euro se nepodívá. Jako samostatný stát se bojů o závěrečné turnaje účastní od roku 2009, dosud největším úspěchem je druhé místo v kvalifikaci Eura 2012. V následné baráži nestačili Černohorci na Česko.

Konstantions Tsimikas (Řecko)

Kvůli zranění naskočil v roce 2024 v dresu Liverpoolu jen do šesti zápasů. Levý obránce nechyběl v březnové baráži o Euro, kterou šampioni z roku 2004 zakončili s hlavami v dlaních. Po 120 minutách boje s Gruzií nezvládli závěrečný penaltový rozstřel, do něhož Tsimikas nezasáhl. Bývalý hráč Olympiakosu tak dál čeká na první velký mezinárodní turnaj, na Euru totiž Řekové chybí od roku 2012.

Záložníci

Dejan Kulusevski (Švédsko)

Má za sebou poměrně plodnou sezonu v Premier League, během níž zasáhl do 36 zápasů a vstřelil osm branek. Ofenzivní univerzál, který nejčastěji nastupuje na křídle, si ale nepřenesl slušnou formu z klubové scény do reprezentace. Seveřané budou chybět na evropském šampionátu i kvůli jeho mizerné produktivitě ve žluto-modrém dresu – v kvalifikaci dal jediný gól a na dva přihrál.

Martin Ödegaard (Norsko)

Jeden z nejlepších fotbalistů současnosti, kapitán Arsenalu, který podruhé za sebou skončil v Premier League těsně za City, je kreativní i produktivní. Norský středopolař, jenž v dresu Kanonýrů nejčastěji operuje mezi pozicemi 8 a 10, zaznamenal v PL bilanci 8+10, zatímco v reprezentačním dresu připomínal jen stín sebe sama – v sedmi kvalifikačních zápasech jeden gól a jedna asistence.

Emil Forsberg (Švédsko)

Během uplynulé sezony tak trochu opustil záři reflektorů. Zkušený střední záložník dal v zimě sbohem Evropě a býky z Lipska vyměnil za ty z New Yorku. Odchod do zámořské MLS nicméně nepoznamenal jeho reprezentační kariéru. Nositel slavného švédského jména v kvalifikaci Eura odehrál kompletní porci zápasů, během nichž vstřelil dva góly a přidal jednu asistenci.

Alexander Isak (Švédsko)

Po přesunu na ostrovy je mimořádně produktivní. Zvláště ve druhé sezoně se vytáhlý útočník začal v Newcastlu výrazně prosazovat, když ve 30 zápasech nasázel skvělých 21 branek. Třetí nejlepší střelec uplynulého ročníku PL, který má po rodičích eritrejský původ, podobně jako jeho krajané v reprezentačním dresu zrovna nezářil – v pěti bojích o Euro přispěl jediným zásahem.

Útočníci

Viktor Gyökeres (Švédsko)

Největší kometa uplynulé klubové sezony. Útočník Sportingu nasázel od léta úctyhodných 40 branek ve 48 zápasech a právem si řekl o přestup na slavnější adresu. V Lisabonu na švédského forvarda nasadili astronomickou cenovku, kterou zaplatí jen nejmocnější velkokluby. Na reprezentační scéně však bývalý útočník Coventry bude muset přidat, v kvalifikaci slavil branku jen ve třech případech.

Erling Haaland (Norsko)

Dost možná nejlepší útočník současnosti se v reprezentačním dresu od roku 2019, kdy začal nastupovat za A-tým, rozjížděl pomaleji, ale nyní už má na kontě 31 branek ve 33 zápasech. Během bojů o Euro skóroval Haaland šestkrát v pěti utkáních, ani příspěvek úřadujícího anglického mistra, který se podruhé za sebou stal nejlepším střelcem Premier League, však Norsku nestačil.