Livesport Daily #279: Připravit se na zápas mentálně je složitější než fyzicky, říká Souček

Už zítra začíná v Německu fotbalové mistrovství Evropy a stejně jako na všech předchozích turnajích od vzniku našeho státu, ani tentokrát na něm nechybí český tým. A dnes vám v podcastu Livesport Daily nabízíme exkluzivní rozhovor s reprezentačním kapitánem Tomášem Součkem (29). Tato epizoda vznikla ve spolupráci s firmou Adidas a s Tomášem se obsáhle bavíme o psychickém tlaku, který zažívá špičkový fotbalista ať už na klubové anebo na reprezentační scéně.

"Do nějakých čtyřiadvaceti let jsem psychický tlak vlastně vůbec nevnímal, soustředil jsem se jenom na fyzickou přípravu. Ale od pětadvaceti jsem začal cítit, že to je jinak. Že možná ještě důležitější je psychická stránka, být každé tři dny připravený na nový zápas, jít do něj s hlavou na sto procent. Tělo se připraví, regenerace je rychlá, ale udržet si motivaci vyhrát za každou cenu, to je to zásadní," vysvětluje Souček svůj přístup k mentální přípravě na utkání.

"Pomáhají mi třeba i rituály. Na hřiště vstupuju pravou nohou, nejen při nástupu, ale i před rozcvičkou. Když děláme před zápasem rychlé nohy při příchodu na hřiště, je to někdy oříšek, abych se trefil pravou nohou. Snažím se vracet pravou nohou na hřiště i ve chvílích, kdy vyběhnu během zápasu za čáru. Rituály mě uklidňují, funguje mi to, díky tomu se i na těch největších stadionech soupeřů cítím jako doma. Někdy na něco zapomenu, ale mám jich asi deset, tak vždycky udělám aspoň něco," směje se Souček a přidává ještě jeden ze svých rituálů. "Když je na zemi znak našeho týmu, nikdy na něj v tréninku nešlapu. Ale v den zápasu když jdeme do tunelu, tak na ten znak naopak schválně šlápnu a vezmu si sílu z toho klubu," popisuje Souček.

"Kvalifikace na Euro nebyla snadná, na trenéra dopadala velká kritika a já se ho chtěl párkrát zastat a nakonec se to změnilo v to, že i já jsem byl jeden z největších terčů. V těch chvílích jsem cítil velký tlak. O to náročnější bylo jít na penaltu proti Faerským ostrovům, cítil jsem, že kdybych tu penaltu neproměnil, už bychom gól nedali. A kdybychom kvalifikaci nezvládli, bylo by to i moje velké vyhoření, že jsem si nepohlídal, aby to tým zvládl," vzpomíná Souček na průběh kvalifikace, která Česko dostala na ME do Německa.

Ve čtvrteční epizodě Livesport Daily jsme s Tomášem Součkem také probírali:

Co s ním dělá, když hraje na největších evropských stadionech?

Čím to, že tak rychle a suverénně zapadl do Premier League?

Má nějaký význam jeho oslava ve stylu helikoptéry?

