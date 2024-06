Livesport Daily #276: Úspěch? Zopakovat čtvrtfinále, ale myslíme i dál, říká před Eurem Zima

Už za osm dní vstoupí česká reprezentace do bojů na mistrovství Evropy v Německu, jejím prvním soupeřem budou Portugalci. Před startem turnaje se Češi připravovali v rakouském Schladmingu, kam jsme za nimi vyjeli a výsledkem je i pondělní rozhovor v podcastu Livesport Daily. Naším hostem byl stoper národního týmu David Zima (23), který se rozpovídal o cílech na turnaji ale i o půlroce, který prožil ve Slavii po svém návratu z Itálie.

"Vždycky se mi hraje líp proti kvalitnějším soupeřům. Získáte spoustu zkušeností a navíc můžete jenom překvapit. Není tam taková ta povinnost, že musíte. Ale samozřejmě je to krátký turnaj, musíme vnímat všechny soupeře stejně," říká český stoper s výhledem na první utkání ve skupině proti Portugalsku. "Pokud chceme turnaj vyhrát, tak musíme porazit všechny. To je základní smýšlení, které bychom všichni měli mít v hlavě," dodává Zima.

"Věřím, že budeme celý turnaj hrát svým stylem, ale je jasné, že každý zápas budeme taktiku také přizpůsobovat soupeři. Charakter, pracovitost a náročnost, to musí být v naší hře každý zápas," vysvětluje Zima. "Pro mě osobně by byl úspěch, kdybychom si dokázali, že zvládneme porazit ty nejlepší týmy na světě. To je velký cíl, který by nám zase pomohl do budoucna. Z hlediska umístění bych řekl, že kdybychom zopakovali čtvrtfinále nebo postoupili až do semifinále, to by byl úspěch," plánuje Zima.

Ten se v rozhovoru vrátil i k jaru, které prožil ve Slavii. "Svůj hlavní osobní cíl, který jsem při přestupu měl, ten jsem naplnil – dostat se na Euro. Bohužel to klubové očekávání jsme nenaplnili, titul nám utekl o dva body. Takový je fotbal, nedá se nic dělat, další šance je příští rok a musíme makat, abychom to urvali," uzavírá Zima.

V pondělní epizodě Livesport Daily jsme také probírali:

Jak pracuje se svou psychikou po nepovedeném výkonu?

Co mu dala účast na minulém Euru?

Jaká je v týmu chemie mezi sparťany a slávisty?

