Livesport Daily #296: Southgate je šťastlivec, Euro vyhrají Španělé, říká Zdeněk Zlámal

Fotbalové Euro dospělo do semifinále. Zatím v play off mistrovství Evropy povětšinou nevídáme hezký a strhující fotbal, ale spíš nekonečně dlouhé a – přiznejme si to – často i nudné bitvy pevných obran a týmů, které navzájem dokonale eliminují své silné stránky. V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily se s bývalým ligovým brankářem a expertem Livesport Zpráv Zdeňkem Zlámalem podíváme na obě semifinálové dvojice a zkusíme si odpovědět i na otázku, proč někteří z největších favoritů turnaje svým fotbalem fanoušky příliš nebaví.

To, že zatím na Euru nevidíme tak atraktivní utkání, jaká by asi mnozí očekávali, připisuje Zlámal vývoji fotbalu a jeho příklonu k datům. "Fotbal lidi zajímá, protože je to jednoduchá hra a každý ji rozumí, v tom je fotbal krásný. Za poslední roky se ale fotbal neskutečně posunul, všechno je propojené v obrovských datových systémech, všechno se do podrobna analyzuje. I lidé okolo týmů jsou chytřejší a dokáží soupeře lépe přečíst. Tím pádem už cesta za výhrou není tak přirozená, hvězdám nestačí jen individuální kvalita a potřebují daleko pečlivější taktiku," popisuje Zlámal. "Ve finále pak rozhoduje obrana, to všechny týmy ví, a proto vidíme čím dál víc taktických bitev."

Za největšího favorita na celkové vítězství na Eura nyní Zlámal považuje Španělsko. "Ponechali si španělskou tiki-taka z minulých let, ve středu hřiště pořád hrají kombinační, ale změna je v tom, že míč umějí dát bleskově nahoru na křídla. Yamal i Williams jdou jeden na jednoho a jdou přímočaře, v tom je rozdíl mezi Španělskem a třeba Anglií. Angličané si to dají na křídla, ale zase míč shodí dolů a dál kombinují. Ta přímočarost jim chybí," vysvětluje Zlámal.

A zatímco Španělsko Zlámal v podcastu dál vychvaluje, Anglii, a především jejího trenéra Southgatea, podrobuje kritice. "Vzhledem k tomu, jaké má hráče, se vůbec nemůžeme bavit o tom, že bych z nich dokázal vytěžit maximum. Naopak, on z nich netěží skoro nic. Je to jeden z největších šťastlivců, jaké ve fotbale pamatuji. Ale je v semifinále Eura, to nejde rozporovat. Způsob, jakým se tam dostal, je druhá věc, ale je tam," přikyvuje Zdeněk Zlámal.

