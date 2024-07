Poděkoval jsem mu za jeho výkon a také za to, jak tým vedl, zastal se Akanjiho trenér Yakin

Trenér Murat Yakin (49) se zastal obránce Manuela Akanjiho (28), který jako jediný švýcarský fotbalista neproměnil ve čtvrtfinálovém rozstřelu s Anglií na mistrovství Evropy penaltu. Na tiskové konferenci ocenil, jaký turnaj hráč Manchesteru City odehrál. Yakin dodal, že vyřazení ho vzhledem k předvedenému výkonu jeho týmu velmi zasáhlo.

Švýcaři v Düsseldorfu po gólu Breela Embola v 75. minutě vedli, jenže krátce nato vyrovnal Bukayo Saka. "Bolí to hodně, když do toho vložíte takové úsilí, když vidíte, jaké šance jsme měli. Je mi velmi líto kluků a celé země, že po takovém výkonu musíme turnaj opustit," prohlásil Yakin, jehož svěřenci v osmifinále porazili obhájce zlata Italy 2:0.

Na úřadující evropské vicemistry už ale v sobotu nestačili. Prodloužení rozhodnutí nepřineslo a na řadu přišly penalty, v nichž jako jediný Akanji neuspěl i proto, že brankář Anglie Jordan Pickford měl na lahvi s pitím napsáno, kam je Švýcaři nejčastěji kopou. A v případě Akanjiho, který šel na řadu jako první, se nemýlil. Naopak všech pět exekutorů Albionu pálilo přesně.

Sestřih zápasu Anglie - Švýcarsko (2:1 po pen.) Česká televize

"Dáváte hráčům zodpovědnost, tak se pak na ně nemůžete zlobit. Zvlášť na hráče, kteří odehráli fantastický turnaj jako Manu. Co mu můžete říct? Slov útěchy moc není. Nezáleží na tom. Poděkoval jsem mu za jeho výkon a také za to, jak tým vedl, jak hrál. Byly to opravdu špičkové výkony. Samozřejmě převládá obrovská prázdnota a smutek. Ale každý ten smutek musí překonat sám," uvedl Yakin, který vede Švýcarsko od roku 2021.

Maximem alpské země na velkých turnajích, tedy mistrovství Evropy a světa, zůstává čtvrtfinále. "Krásné na tom je, že je to pouze fotbalový zápas. Na jedné straně vám fotbal dává v životě strašně moc, tolik, že to nemůžete nikdy splatit. Tyhle chvíle k tomu patří. Je to neproměněná penalta. Už se tím nemusí dál trápit, když vidíte, jak hrál a jakou zodpovědnost nesl," mínil někdejší hráč Stuttgartu, Fenerbahce Istanbul či Basileje.