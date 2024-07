Saka hodil za hlavu rasistické urážky z minulého Eura a stal se anglickou hvězdou

Bukayo Saka (22), který se stal terčem rasistických urážek poté, co nedal rozhodující penaltu při porážce Anglie ve finále Eura 2020, pohřbil v sobotu tuto noční můru vyrovnávacím gólem a úspěchem při pokutovém kopu proti Švýcarsku.

"Vrátit se z něčeho takového bylo opravdu těžké. Využil jsem toho, aby mě to posílilo. Dnes jsem využil šanci a jsem šťastný," řekl anglický muž zápasu.

Během oné neslavné finálové prohry s Itálií ve Wembley bylo Sakovi pouhých 19 let a jeho sebevědomí mohly narušit rasistické nadávky, kterých se jemu i dalším hráčům dostalo na internetu. Rychle se však vzpamatoval, přičemž mu pomohla podpora trenéra Garetha Southgatea, obrovská přízeň veřejnosti a odpor proti urážlivcům. I díky tomu mohl předvádět skvělé výkony za Arsenal i anglickou reprezentaci.

Sestřih zápasu Anglie - Švýcarsko (2:1 po pen.) Česká televize

Nyní je Saka populární osobností a ve svých 22 letech téměř veteránem národního týmu, za který nastoupil v 38 zápasech a vstřelil 12 gólů. Sobotní zápas byl možná nejzvláštnější ze všech.

Saka nejprve v 80. minutě zaznamenal nádherný vyrovnávací gól, když Anglie ve čtvrtfinále proti Švýcarům prohrávala 0:1 a byla na cestě z turnaje. Když pak zápas skončil po prodloužení 1:1, byl jedním z pěti úspěšných střelců anglických penalt při vítězství 5:3 v penaltovém rozstřelu.

Naprosté soustředění v jeho tváři, když se postavil ke třetí anglické penaltě, vystřídal mohutný úsměv, když míč zapadl do rohu branky. "Když jsme naposledy na Euru stříleli penalty, všichni víte, jak to dopadlo. Jsem na všechny moc pyšný, jak jsme to překonali," řekl anglický reprezentant. "Cítil jsem, že jsme celý zápas dominovali, že šance (na gól) přijde. A ona přišla a já jsem byl ten, kdo ji využil, takže jsem na sebe hrdý," dodal Saka.

Trenér Southgate, jehož utěšování Saky na minulém Euru bylo jedním z trvalých obrazů turnaje a pro anglické fanoušky zůstává bolestným pohledem, řekl, že na své svěřence nemůže být pyšnější. "Je tak statečný. Je jedním z našich nejlepších. Takže jsme nikdy nepochybovali o tom, že nějakou (penaltu) vezme. Ale všichni víme, čím si prošel. A že to dokázal tak, jak to dokázal," řekl kouč Anglie.

Statistiky hráče Stats by Opta Perform

Anglická fotbalová historie je plná bolestivých penaltových neúspěchů, ale Saka řekl, že se v tu chvíli cítil klidný. "Jednou se vám to nepovede, ale já jsem ten typ člověka, který se chce do té situace dostat znovu. Vím, že se dívá spousta nervózních lidí, například moje rodina, ale zachoval jsem chladnou hlavu a penaltu jsem proměnil," řekl.