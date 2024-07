Livesport Daily #305: Fanatismus Česko se teprve rozjíždí, jde nám o hrdost, říká lídr fanoušků

Mistrovství Evropy ve fotbale už je sice pár dní za námi, ale v podcastu Livesport Daily se k němu ještě párkrát vrátíme. Jako třeba dnes – pokud si český fotbal měl z Německa odvézt něco pozitivního, jednou z takových věcí rozhodně může být výkon fanoušků. Skupina aktivních fans zvaná Fanatismus Česko dokázala uspořádat masivní pochody na stadiony a podpora byla znát i při samotných zápasech. Jak vlastně tato skupina vznikla a jaké cíle má před sebou? I o tom se v pátek pobavíme s jejím šéfem a českým support leadrem přezdívaným Chmelda.

"Všechno to začalo před třemi lety při zápase Česko – Estonsko. Vyrazili jsme na fotbal, šli jsme do kotle, ale nebyla tam žádná atmosféra. Smluvil jsem se tam s pár lidmi, štvalo nás to, jak to tam vypadá. Měl jsem v sobě dvě pivka, nervozita opadla, tak jsem si stoupl ke stupínku a zkusil jsem to trochu rozjet," vzpomíná Chmelda s úsměvem na své začátky aktivního fandění české reprezentaci. "Pořádně a organizovaněji se to rozjelo až na podzim 2023, kdy jsme se po zápase v Albánii zase trochu opili a řekli jsme si, že zkusíme založit aktivní fanouškovskou skupinu. Od té doby už na tom pracujeme," dodává Chmelda.

"Všichni jsme Češi a měli bychom být hrdí na svou zemi. Chápu, že pro spoustu lidí je důležitý jejich klub nebo město, ze kterého jsou. Ale zároveň bychom měli mít v srdci i svou vlast. Znám lidi, kteří jsou naštvaní, když je repre pauza, je to často i historické dané ve vztahu k FAČR. Ale já to takhle nemám a záleží mi na tom, abychom byli kvalitní fanoušci i na zápasech reprezentace," vysvětluje svůj postoj fanoušek.

"Máme před sebou spoustu plánů, pořád chceme růst a posouvat atmosféru na zápasech dál. Na Euru jsme si to užili, dostalo se ke mně spoustu pozitivních reakcí a ukázalo nám to, že to dává smysl. Teď tam chceme nastavit disciplínu a vyvolat v mladých lidech národní hrdost, která mi tu dost chybí," uzavírá Chmelda.

V páteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probrali:

Jak se organizuje fanouškovský pochod pro tisíce lidí?

Jak na repre zápasech funguje smír mezi fanoušky různých klubů?

Fanoušky které reprezentace má Fanatismus Česko za svůj vzor?

