Odpočinek, specifická příprava a šance pro opomíjené. Kluby řeší, jak naložit s účastníky Eura

Nová sezona první fotbalové ligy začne jen týden po mistrovství Evropy. I když český tým vypadl na šampionátu v Německu už 26. června ve skupině, kluby v úvodu ročníku nebudou mít k dispozici některé reprezentanty. Řada z nich nezasáhla do přípravy ani v generálce. Na startu sezony se tak otevírá šance před hráči, kteří by se jinak do sestav nedostali. Trenéři potřebují formu reprezentantů vyladit především na klíčové boje v blížící se kvalifikaci evropských pohárů, kouč Slavie Jindřich Trpišovský (48) se chce poučit z roku 2021 a vyřazení v předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť.

Nejvíce na Euro "doplatil" právě klub z Edenu, na šampionátu včetně nové posily útočníka Tomáše Chorého měl hned 11 hráčů. Vedle letní akvizice z Plzně byla na turnaji další devítka z české nominace – obránci Davidové Douděra a Zima a Tomášové Holeš s Vlčkem, záložníci Petr Ševčík, Matěj Jurásek a Lukáš Provod, útočník Mojmír Chytil a gólmanská jednička Jindřich Staněk, který se na šampionátu zranil. Za Slováky startoval univerzál Ivan Schranz.

"Příprava byla tím Eurem specifická. Na kempu v Rakousku s námi bylo 20 hráčů pod 23 let. Kluci dostali velký prostor, mohli jsme s nimi pracovat, dostali velkou porci času v přípravných zápasech. Někteří naznačili velký potenciál se teď momentálně ucházet o místo v užším kádru, případně i v základní sestavě," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Do zápasů v závěrečné části přípravy nasadil pouze čtveřici Jurásek, Ševčík, Vlček a Zima, která na šampionátu odehrála minimum času. Jeden z kapitánů červenobílých Holeš měl po Euru 10 dní dovolenou a pak se postupně připojil do tréninku.

"Zjednodušeně řečeno začátek sezony musejí odtáhnout hlavně ti, kteří byli na kempu. Kluci, kteří přijeli z nároďáku, měli volno, individuální program a teď probíhá takové zapracování, aby byli schopni se co nejdříve připojit k týmu. Je to u každého hodně individuální, nebude to u všech stejné. Mladší hráči neměli na Euru takové vytížení," řekl kouč.

Obhájce titulu Sparta měla pryč šest reprezentantů. Na Euru byli s českým týmem obránce Martin Vitík a útočník Jan Kuchta, s Albánií záložník Qazim Laci, se Slovenskem Lukáš Haraslín a se Srbskem jiný křídelník Veljko Birmančevič. Bek Ángelo Preciado se představil s Ekvádorem na jihoamerickém šampionátu.

"Nebylo to samozřejmě nejlepší přípravné období v historii. Euro není náš nejlepší kamarád, ale jsme velký klub a musíme se s tím vyrovnat," podotkl dánský trenér Sparty Lars Friis, nástupce krajana Briana Priskeho.

Žádný z reprezentantů nezasáhl ani do generálky Sparty. "Měli to těžké a také rozdílné. Někteří s námi trénují týden, další se teprve zapojují. Někteří na turnajích hráli dost, jiní ani minutu. Nejde obecně říct, kdy všichni naskočí. Máme tu postavenou dost dobrou testovací baterii, aby se ukázalo, kdy budou připraveni. Bude to i podle jejich pocitů. Rozhodně nechceme, aby začali sezonu vyhořelí," řekl Friis.

Třetí z elitních klubů Plzeň měla na Euru trojici opor, útočník Chorý po turnaji přestoupil do Slavie. Obránce Robin Hranáč a ofenzivní univerzál Pavel Šulc zasáhli v závěru přípravy do jednoho utkání a záložník Lukáš Červ do dvou duelů. V generálce musel kvůli zranění už v první půli střídat, ale měl by být v pořádku.

"Doufám, že si kluci stihli aspoň trochu odpočinout. Minulá sezona byla opravdu náročná, ale tak to ve fotbale prostě chodí. Všichni vypadají, že jsou zdravotně v pořádku, jsou hladoví, připraveni na novou sezonu. Myslím, že se na ni těší. Doufám, že to zvládnou," uvedl sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář.

Vzhledem k absenci některých reprezentantů budou muset elitní kluby v úvodních kolech nasazovat více mladíků a v oslabené sestavě mohou být náchylnější ke ztrátám. "V prvním období sezony nás navíc čeká hodně zápasů. To vše mluví pro to, že budeme hodně rotovat. Na podzim nebude moc těch, co v každém utkání odehrají 90 minut. Mladí jsou právoplatnou součástí kádru, pro daný zápas budeme chtít být vždy co nejsilnější," avizoval Friis.

Kluby potřebují vyladit formu na klíčovou kvalifikaci pohárů. Sparta začne ve 2. předkole Ligy mistrů už příští úterý, Slavia a Plzeň vstoupí ve 3. předkole do soutěží UEFA zhruba za tři týdny. "Je to úděl velkých klubů. Pokud jste úspěšní, vychováváte dobré hráče a máte reprezentanty, tak prostě absolvují tyhle turnaje. Projevuje se to na kvalifikaci pohárů. Když se podíváte do ostatních zemí, největší překvapení na úkor těch silných týmů jsou v předkolech. Menší týmy, které jsou pohromadě, je často vyřazují," upozornil Trpišovský.

Jeho tým před třemi lety rovněž po Euru nedokázal formu vyladit ideálně a ve 3. předkole Ligy mistrů vypadl s Ferencvárosem. V úvodním duelu v Budapešti se navíc zranil Ševčík. "Je to trochu taková alchymie, protože s tím nikdo moc nemá zkušenosti. My naštěstí tím, že kluci pravidelně reprezentují na velkých turnajích, už nějakou zkušenost přece jen máme. Snažíme se z toho vycházet a neudělat podobnou chybu, jako jsme udělali před třemi lety s Ferencvárosem. Kluci podle toho mají upravený program, potřebujeme je dostat do provozní teploty, aby jejich vrchol přišel zhruba za ty tři týdny," řekl Trpišovský.