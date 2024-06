Máme velkou šanci Euro vyhrát, chceme se zapsat do historie Anglie, hlásí kapitán Kane

Kapitán anglické reprezentace Harry Kane (30) věří v sílu svého týmu. Kanonýr působící v německém Bayernu Mnichov prohlásil, že je se spoluhráči připraven zapsat se do historie. Albion zahájí Euro večerním zápasem proti Srbsku.

V rozhovoru pro německý magazín Spiegel podpořil stěžejní muž anglického útoku svými slovy šance Albionu na zisk průlomového titulu mistrů Evropy, první velké trofeje pro Anglii od mistrovství světa 1966. "Neříkám, že turnaj určitě vyhrajeme, ale máme opravdu velkou šanci," řekl Kane.

Obávaný střelec nasázel v uplynulé klubové sezoně za Bayern Mnichov 44 gólů ve 45 zápasech ve všech soutěžích a nyní povede Anglii na turnaji, který se koná v jeho dočasném domově v Německu.

Preview zápasu Srbsko – Anglie. Livesport CZ + SK

Kane chce, aby kádr trenéra Garetha Southgatea zvrátil trend zklamání z minulosti. "V historii Anglie jsme se na velkých turnajích jen těžko dostávali přes cílovou čáru," uvedl a přiznal, že prohra s Itálií na penalty ve Wembley ve finále mistrovství Evropy 2020 se odčiňuje obzvláště těžko.

"Byli jsme tak blízko, jak jen to jde. Ale zůstali jsme poraženi. Nyní cítím, že je tento tým nesmírně hladový. Chceme se zapsat do historie a jediný způsob, jak toho dosáhnout, je vyhrát titul," burcoval rodák z Walthamstow.

Navzdory hvězdné individuální kariéře 30letý kanonýr nikdy nezískal týmovou trofej. Mnichovský bundesligový hegemon Bayern skončil v minulé sezoně poprvé po 12 letech bez titulu. "Když se podíváte na mou kariéru a pochybnosti, které mě provázely, byl by to skvělý způsob, jak to všechno změnit," přiznal Kane.

Nejlepší anglický střelec všech dob by si navíc rád napravil reputaci poté, co na mistrovství světa 2022 v Kataru promarnil rozhodující penaltu při čtvrtfinálové prohře 1:2 s pozdějším finalistou Francií. "Pořád to bolí a vím, že ta bolest asi nikdy nezmizí," vysvětlil. Anglie stráví Euro v základním kempu poblíž vesnice Blankenhain.