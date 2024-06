Mistrovství Evropy 2024 ve fotbale startuje, vedle bojů o hlavní trofej bude pozornost upřena i na samotné útočné hvězdy, které se spolu utkají o zlatou kopačku pro krále střelců. I když kvůli absenci Norska chybí možná největší ofenzivní eso Erling Haaland, jsou mezi hlavními favority držitelé těchto ocenění z mistrovství světa i posledního Eura. Zde je seznam osmi mužů, kteří mohou letos v Německu uspět.

Kapitán anglické reprezentace nepotřeboval po přestupu z Tottenhamu Hotspur do Bayernu téměř žádný čas na seznámení se s novým prostředím a ve své premiérové sezoně v Bundeslize nastřílel ve 32 zápasech celkem 36 gólů. To je minimálně o osm branek víc, než dal v sezoně 2023/24 kterýkoli jiný hráč z pěti velkých evropských lig. Díky těmto 36 zásahům je Kane nejlepší bundesligový nováček historie.

Nešlo však jen o domácí soutěž, Angličan se také podílel na 12 gólech v Lize mistrů (8+4), což je nejvíc v historii od jakéhokoliv anglického fotbalisty v jednom ročníku této soutěže. Vedle toho je rekordmanem v počtu vstřelených branek za anglický národní tým celkově (63) i na velkých turnajích (12). Na posledních třech velkých akcích má stejný počet gólů jako Kane pouze Francouz Kylian Mbappé (všech 12 gólů dal na MS 2018 a 2022).

Góly Harryho Kanea. Opta by Stats Perform

O Kaneově aktuální formě svědčí i fakt, že skóroval nebo asistoval v každém ze svých sedmi startů během kvalifikace na Euro 2024 (8 gólů, dvě asistence). Díky relativně příznivému losu skupiny by mohl získat náskok už na začátku turnaje.

Soupeřem Anglie je Slovinsko, které se finálového turnaje účastní poprvé od roku 2000, a nováčkem je i Srbsko, jež jede na Euro poprvé jako suverénní stát. To Kane má na poslední kontinentální šampionát pozitivní vzpomínky. Vstřelil mimo jiné vítězný gól proti Dánsku v semifinále.

Nová posila Realu Madrid a majitel Zlaté kopačky za osm vstřelených gólů na MS 2022, kde Francie skončila druhá, je opět jedním z favoritů na korunu pro krále střelců. Přestože Mbappé vstřelil 12 gólů ve 14 zápasech mistrovství světa a na dalším turnaji může překonat rekord Miroslava Kloseho (16 gólů), nedokázal skórovat ani v jediném utkání Eura (odehrál čtyři zápasy v roce 2020).

Nápravě jde však naproti. V osmi kvalifikačních zápasech na Euro 2024 vstřelil devět branek. Francie však nemusí na závěrečném turnaji sázet jen na něj. A to vzhledem k tomu, že Didier Deschamps má dostatek útočných možností a je možné, že Mbappé bude oproti zvyklostem z klubu hrát na levém křídle.

Ve 115 mezistátních zápasech nastřílel 85 gólů a je dnes nejlepším belgickým střelcem všech dob. Celkem 11 z těchto branek dosáhl na velkých turnajích (MS a Euro), před 18 měsíci v Kataru se mu však moc nedařilo a ve vyřazovacích zápasech skóroval pouze dvakrát. V boji o Zlatou kopačku na Euru by však neměl být odepisován.

Jednatřicetiletý urostlý forvard překonal rekord v počtu gólů v jedné kvalifikaci, když v osmi zápasech nasázel neuvěřitelných 14 branek. V průměru docílil gólu každých 39 minut a skóroval z téměř poloviny svých střel (29). Představovalo to 63,6 % z celkových 22 gólů Belgie v kvalifikaci. Lukaku by mohl pokračovat ve střelecké fazoně i dál, protože soupeři Belgie jsou ve skupině E relativně slabší celky Slovenska, Rumunska a Ukrajiny.

Góly Romela Lukaka. Opta by Stats Perform.

Lukaka navíc bude podporovat jeden z nejlepších tvůrců hry starého kontinentu. Kevin De Bruyne má od MS 2014 (na devíti turnajích v řadě) na kontě nejvíc asistencí ze všech hráčů v Evropě.

V sezoně 2023/24 vedl pořadí všech hráčů Premier League v počtu vytvořených šancí (3,37) a očekávaných asistencí (0,42 xA) na 90 minut. Jérémy Doku, jeho belgický spoluhráč ze City, je pak v Premier League na třetím místě v počtu vytvořených šancí (2,49) a na druhém místě v počtu xA na 90 minut (0,33). Lukaku by tak měl mít ten nejlepší servis.

Na Euru 2020 vyprodukoval pětinásobný držitel Zlatého míče pět gólů v pouhých čtyřech zápasech, což mu stačilo k tomu, aby překonal českého reprezentanta Patrika Schicka a stal je nejlepším střelcem turnaje. Stihl navíc přidat i jednu gólovou asistenci.

Produktivita je prostě Ronaldova doména. Mezi jeho rekordy na mistrovstvích Evropy patří nejvíc gólů (14), zápasů (25) a společně s tím i nejvíc asistencí (6) a také nejvyšší počet turnajů s alespoň jedním gólem (5). Od roku 1972, kdy začal sběr dat, se Ronaldo podílel na dvojnásobném počtu gólů než kterýkoli jiný hráč na Euru (20 gólů, 6 asistencí), Michel Platini je s odstupem druhý (10 gólů, 9 asistencí).

Ronaldo bude chtít dokázat, že přestupem do Saúdské Arábie neztratil kvalitu Profimedia

S přibývajícím věkem někteří zpochybňují hodnotu 39leté ikony. Zejména poté, co Portugalec po mistrovství světa 2022 přestoupil z Manchesteru United do saúdskoarabského Al Nassru. I když už mu možná chybí kredit z účasti ze soutěží evropského klubového fotbalu, překonal v ročníku 2023/24 rekord v počtu vstřelených branek v jedné sezoně saúdské Pro League. Nashromáždil 35 gólů, což bylo o dost víc než jeho xG (30,68). Vedle toho dal také 10 gólů v devíti kvalifikačních zápasech na Euro 2024.

Ačkoli stále panují obavy ohledně jeho týmových schopností, je zřejmé, že využije příležitosti, když se naskytnou. Podporu by měl mít výjimečnou. Tři hráči portugalského týmu byli v uplynulé sezoně mezi desítkou nejlepších v pěti největších evropských ligách co do počtu vytvořených gólových šancí: Bruno Fernandes (1. místo se 111), Bernardo Silva (8. místo s 84) a Rafael Leão (dělené 9. místo s 82).

Další kandidáti

Útočník Leverkusenu skóruje v průměru v každém druhém utkání za český národní tým (19 gólů v 38 zápasech), přičemž na posledním finálovém turnaji Eura byl jeho průměr ještě lepší. Při své jediné účasti vstřelil v pěti zápasech pět gólů, stejně jako Ronaldo. Díky tomuto výkonu je společně s Milanem Barošem, který však odehrál dvakrát víc zápasů (10) než Schick, nejlepším českým střelcem na turnajích mistrovství Evropy.

Góly Patrika Schicka. Livesport

Osmadvacetiletý rodák z Prahy přijíždí na šampionát s velkým sebevědomím, nedávno totiž společně s Bayerem Leverkusen získal první double (Bundesliga a Německý pohár) v historii klubu. Ačkoli Schick v sezoně na klubové úrovni kvůli zranění vynechal mnoho zápasů, stihl nakonec odehrát 33 utkání (i když často jako střídající hráč), v nichž 13krát skóroval.

V sezoně vsítil za Atlético Madrid 15 gólů ve 27 zápasech LaLigy, čímž vyrovnal svůj rekord v jedné sezoně některé z pěti největších evropských lig. Dřív působil i v Juventusu a Chelsea, dosavadní maximum zaznamenal v ročníku 2016/17 kdy dal také 15 gólů za Real Madrid. Navzdory tomu, že na posledním Euru nevyužil několik příležitostí, jsou Moratovy celkové výkony na finálových turnajích ME víc než slušné.

Odehrál zatím jen 10 zápasů a dal šest branek. Dělí se tak s Thierrym Henrym, Patrickem Kluivertem, Waynem Rooneym a Zlatanem Ibrahimovicem o páté místo v historické tabulce střelců soutěže. V kvalifikaci Euro 2024 byl Morata také společně s Joseluem z Realu Madrid nejlepším střelcem Španělů – každý skóroval čtyřikrát.

Ačkoli zatím v 16 zápasech za Itálii skóroval jen jedinkrát, měl by být na Euru členem základní sestavy. Pokud ji tedy trenér Luciano Spalletti bude vybírat podle aktuální formy. Bývalý útočník West Hamu a dnes hráč Atalanty nastřílel v sezoně ve všech soutěžích 19 gólů, což je obrovský rozdíl oproti jeho celkovému xG 11,2 (+7,8).

Gianluca Scamacca vyhrál s Atalantou Evropskou ligu Profimedia

Soutěžní ročník navíc zakončil vítězstvím v Evropské lize, když připravil třetí gól pro pro nigerijského spoluhráče Ademolu Lookmana. Forvard, kterému bylo na Nový rok 25 let, tak míří do Německa s velkým sebevědomím.

V kvalifikaci na Euro 2024 dal sedm branek, vedl dokonce statistiky v počtu střel (23), střel na branku (13) a xG (5,2). Jeho debutová sezona v Manchesteru United sice nebyla tolik výrazná, konec byl však výborný. Dánský útočník skóroval v posledních dvou zápasech Premier League a následně pomohl i k vítězství ve finále FA Cupu, i když jen jako střídající hráč.

Mezi prosincem 2023 a únorem 2024 skóroval v šesti po sobě jdoucích vystoupeních v Premier League (7 gólů). A pokud se mu podaří dostat se do podobného tempa, může i on na letošním mistrovství Evropy zabojovat o Zlatou kopačku.