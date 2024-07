Mbappému brání maska v rozhledu, musí si na ni zvyknout, uvedl trenér Francie Deschamps

Hvězdný fotbalista Kylian Mbappé (25) dovedl jako kapitán Francii do čtvrtfinále mistrovství Evropy, přestože si musí zvykat na masku chránící zlomený nos. Trenér Didier Deschamps (65) po pondělním vítězném osmifinále s Belgií (1:0) uvedl, že nová posila Realu Madrid vnímá věci před sebou dobře, periferní vidění ale je přece jen omezené. Úřadující vicemistři světa čekají, zda ve čtvrtfinále šampionátu narazí na Portugalsko, nebo na Slovinsko.

Lídr Les Bleus si zlomil nos hned na začátku turnaje. Operaci ale odložil a hraje dál s maskou, aby mužstvo dovedl k vytouženému titulu. "Pomalu si zvyká. Víme, že pot se mu teď může dostat snáze do očí. Maska samozřejmě může ovlivnit jeho vidění. Říká, že to je, jako by viděl věci ve 3D," popsal kouč pocity své hvězdy. "Všechno před sebou vnímá v pořádku, ale jeho periferní vidění má zpoždění. V příštích týdnech nebo měsících si prostě bude muset zvyknout," dodal Deschamps.

Francie se minimálně do čtvrtfinále dostala na šesti z posledních sedmi velkých turnajů, třikrát na Euru a třikrát na mistrovství světa. Na šampionátech také vyhrála všech pět zápasů proti Belgii.

Sestřih zápasu Francie – Belgie (1:0). Česká televize

"Udělali jsme velký pokrok. Soupeř byl očividně opatrný, i když na papíře je to útočný tým. Udělali jsme vše, co jsme mohli, vytvořili si víc šancí než oni. Zvolili jsme vyčkávací hru a nespadli do jejich pasti. Líbilo se mi to, ale nemůžete vyhrát pouze držením míče," hodnotil 65letý trenér.

Zápas rozhodla vlastní trefa obránce Jana Vertonghena po střele střídajícího Randala Kola Muaniho. Jeden z největších favoritů tak stále neskóroval ze hry. Tři branky Francie na turnaji zahrnují dva vlastní góly a Mbappého penaltu.

Mapa Mbappého přihrávek v utkání proti Belgii. Opta by Stats Perform

"Pokud jde v případě vlastního gólu o teč, znamená to, že někdo musel vystřelit. Na mistrovství jsou nejlepší týmy a zápasy mají vysokou intenzitu. Vždy jsme měli schopnosti častěji skórovat. Od začátku Eura to pro nás bylo složité, ale šance jsme měli. Nechceme, aby to pro nás byla psychologická překážka," uvedl Deschamps.

Kolo Muani přišel na hřiště až po uplynutí hodiny hry a pět minut před koncem způsobil rozhodující moment. "Je to hezké, gól v samém závěru osvobozuje celý tým. To je role náhradníka, vnést trochu svěžesti na trávník a korunovat práci, kterou odvedli vaši spoluhráči. Podařilo se nám udržet čisté konto a skórovat, jsme hrdí. Myslím, že můžeme vítězství v klidu oslavit a soustředit se na další zápas," pochvaloval si útočník PSG.