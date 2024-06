Měli jsme spoustu šancí. Podobný výkon budeme chtít ukázat i s Čechy, uvedl trenér Gruzie

Ačkoli fotbalisté Gruzie na úvod mistrovství Evropy podlehli Turecku 1:3, svou bojovností a útočným pojetím získali sympatie. Trenér Willy Sagnol (47) řekl, že jeho svěřenci mají být na co hrdí a že se v sobotu proti Česku bude chtít se svým týmem předvést podobně sympatický výkon s lepším výsledkem.

"Jestli se to povede, to se dozvíme až v sobotu, ale určitě budeme chtít ukázat podobný výkon a získat body. Už teď se na ten zápas těším,“ řekl francouzský kouč gruzínského výběru.

V úvodní půlhodině si Gruzie zvykala na velkou scénu, jelikož to byl její první zápas na velkém turnaji. Po půlhodině hry ale srovnala na 1:1 a začala hrát s Tureckem otevřenou partii. Turecko se pak sice dostalo do vedení, ale v závěru měla Gruzie několik šancí na vyrovnání, než při závěrečném náporu i s brankářem dostala třetí gól do prázdné branky. Byl to ale herně zatím nejatraktivnější zápas turnaje.

Sestřih zápasu Turecko - Gruzie (EURO 2024) Česká televize

"Nechci říci, že jsme šťastní poražení, protože porážka vždy mrzí a bolí, ale určitě můžeme být pyšní na náš výkon," uvedl Sagnol. "Ukázali jsme gruzínský fotbal ve velmi pozitivním světle. Měli jsme spoustu šancí. Asi stejně jako Turecko. Jen jsme nebyli tak efektivní," dodal.

Věří, že až jeho svěřenci získají více zkušeností s takto těžkými zápasy na nejvyšší úrovni, bude Gruzie ještě silnější. "Chybělo nám jen trochu více zkušeností s takovými zápasy. Ten dnešní nás ale zas posune dál, abychom příště byli ještě lepší. V budoucnu už Gruzie takové zápasy neprohraje. Teď jsme v procesu učení," doplnil Sagnol, který sám má 58 startů za francouzskou reprezentaci, s níž byl i na mistrovství světa 2006 a mistrovství Evropy 2008.