Měli jsme vyhrát, přiznal frustrovaný Dúbravka. Calzona byl po zápase s Ukrajinou spokojený

Slovenští fotbalisté ve svém druhém vystoupení na mistrovství Evropy neudrželi vedení a prohráli s Ukrajinou 1:2 po dvou gólech inkasovaných ve druhém poločase. V táboře Slovenska zavládlo zklamání, i když trenér Francesco Calzona (55) uznal kvalitu soupeře a dodal, že svým svěřencům nemá co vytknout.

Slováci měli výborný vstup do utkání a v první polovině úvodního dějství byli na hřišti lepším týmem, což vyústilo v přesný zásah Ivana Schranze v 17. minutě. Poté však převzali otěže zápasu Ukrajinci a jejich zlepšený výkon ve druhé polovině prvního poločasu byl předzvěstí toho, co přijde po změně stran.

Vyrovnání přišlo v 54. minutě, Mykola Šaparenko zůstal volný v pokutovém území a po přihrávce od Zinčenka překonal Martina Dúbravku. Deset minut před koncem normální hrací doby rozhodl o třech bodech pro Ukrajinu Roman Jaremčuk a dovršil tak zmrtvýchvstání týmu, který v prvním zápase prohrál s Rumunskem 0:3.

Sestřih zápasu Slovensko - Ukrajina. Česká televize

Brankář Newcastlu United před kamerami TV Markíza neskrýval zklamání: "Je to frustrující, zejména proto, že prvních 35 minut jsme měli hru pod kontrolou a vytvořili si dobré příležitosti ke skórování. Po přestávce to byl trochu jiný obrázek. Více tlačili, stáli výš. Šli si za tím, dali kontaktní gól, který jim dodal hodně sil, a pro nás pak bylo těžké zachytit průběh hry."

Slováci prožili rozdílné poločasy. Nezvládnutá druhá část duelu je nakonec stála všechny body. "Ukrajina chtěla něco změnit. Věděli, že je to jejich poslední šance, jak se ještě udržet ve hře. Bohužel pro nás jsme se stáhli a bylo to těžké. Využili zkušenosti, které mají. My jsme stále ve hře. Osobně jsem velmi frustrovaný, průběh zápasu hrál v náš prospěch a myslím, že jsme dnes měli na to, abychom vyhráli. Ale nesložíme zbraně, je to stále otevřené, chceme postoupit, máme to ve svých rukou. Musíme hrát podobný fotbal jako proti Belgii," nechal se slyšet Dúbravka.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Kdo čekal, že trenér Francesco Calzona ukáže svůj italský temperament, mýlil se. "Byl to těžký zápas, z některých momentů jsem měl radost, z některých méně. Ale celkově jsem byl spokojený. Mužstvu nemohu nic vytknout. První poločas byl z naší strany lepší, ale soupeř má obrovskou kvalitu, v žebříčku FIFA je o dvacet míst před námi. Bylo normální, že jejich kvalita v některých momentech převážila," reagoval klidně.

Situace ve skupině je zamotaná a může se stát, že poslední hrací den budou mít všechny týmy po třech bodech. "Máme před sebou ještě jeden zápas a uděláme vše pro to, abychom se dostali ze skupiny dál," zněla stručná odpověď italského kouče.

Slovensko mělo nakonec vyšší hodnotu xG. Enetpulse

Zápas o všechno proti Rumunsku čeká Slováky ve středu 26. června v 18:00.