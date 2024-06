Nejen Kvara. Gruzii na Euru táhne Benzemův klon či jeden z nejlepších brankářů La Ligy

Gruzie = Chviča Kvaracchelija (23)? Ne tak docela. Nováček na evropském šampionátu má i jiné zajímavé individuality, na které si český tým musí dát v sobotu odpoledne pozor. Patří mezi ně například útočník Georges Mikautadze (23) z Mét či brankář Giorgi Mamardašvili (23) z Valencie. Více si o pěti vybraných oporách trenéra Willyho Sagnola (47) přečtěte v článku.

Věk, pozice: 23 let, brankář

Tým: Valencia

Loňské Euro do 21 let, kde Gruzie došla až do čtvrtfinále, jej katapultovalo do pozice reprezentační jedničky. Španělské skauty z Valencie sice zaujal už dřív (zejména v barvách Lokomotivu Tbilisi v Evropské lize 2020/21), ale v seniorském národním týmu debutoval teprve na podzim 2021 poté, co vytrvale frustroval Joaa Nevese, Briana Brobbeye či Oscara Gloukha.

V této sezoně patřil podle Opty mezi nejlepší brankáře v La Lize. V metrice prevented goals, tedy kolika brankám měl gólman zabránit svými zákroky, je dokonce na prvním místě s hodnotou 11,3.

Věk, pozice: 36 let, obránce

Tým: Slovan Bratislava

Ač platilo, že v kvalifikaci měla Gruzie ze všech účastníků Eura čtvrtý nejnižší věkový průměr, takřka kompletní defenzivní linie ho v Německu tahá nahoru. Rekordman v počtu startů, Guram Kašia, bude mít zvláště důležitou úlohu jako střední stoper, který se na tomto turnaji jistě loučí s reprezentační kariérou.

Kašia byl nadále důležitou postavou Slovanu na cestě do vyřazovací fáze Konferenční ligy a pro Gruzínce není jen kvalitní herní podpěrou, ale i morálním majákem, který kdysi pobouřil extrémní pravici zpátky doma duhovou páskou na rukávu, a už šest let je nositelem Prezidentského řádu znamenitosti.

Preview zápasu Gruzie – Česko. Livesport

Věk, pozice: 24 let, záložník

Tým: Watford

Dvorní asistent gruzínské modly Chviči Kvaraccheliji, který mu nahrával na branky proti Kypru, Skotsku i Španělsku. Čakvetadze byl velkou kometou kalendářního roku 2018, než ho zbrzdila zranění (a hlavně jedno kolene, které ho připravilo o prakticky celý ročník 2021/22).

Nyní je takřka jedinou nadějí na ubrání části zodpovědnosti z potenciálně přetížených beder Kvaraccheliji. Jako jediný čistý playmaker tohoto výběru má zároveň právě on dostávat míče ke Chvičovi.

Věk, pozice: 23 let, útočník

Tým: Méty

Třiadvacetiletý forvard je rodákem z Lyonu a leckdo ve Francii v něm dnes vidí stopy nového Benzemy, ale o bývalém šéfovi akademie Olympique Lyon to svého času říct nešlo… Když v sezoně 2022/23 prakticky sám vystřílel Métám postup do Ligue 1 (jeho 23 gólů odpovídalo 38 % všech týmových branek), vysloužil si přestup do Ajaxu. Tam dostal šanci v devíti koncovkách zápasů, zatímco dlouhé první měsíce strávil na hotelu, aniž by mu amsterdamský titán jakkoliv pomohl s hledáním bydlení.

V zimě se proto do Mét vrátil a málem je pro změnu sám udržel v nejvyšší soutěži. Za půlku sezony stihl vystoupat až na sedmou příčku tabulky střelců celé ligy, vsítil 14 branek a další tři připravil, v pouhých 22 zápasech. "Roi Georges" (král Georges) byl zpátky na scéně.

Věk, pozice: 23 let, křídlo

Tým: Neapol

Esteticky by těžko mohl být odlišnějším typem dribléra. Kde Diego Maradona těžil ze své podsaditosti, tam "Kvaradona" udivuje dokonalou koordinací při výšce skoro o 20 centimetrů větší. Kvaracchelija není sice žádný čahoun, ale jeho vzpřímený styl běhu a rozlehlá ramena klamou stejně obratně jako populární Chviča celým tělem.

Jeho obounohý fotbal má variabilitu; pouze 52 % střeleckých pozic letos vytvářel pomocí přihrávky, zbylou necelou polovinu tvoří průniky s míčem, vyhrané i zahrané standardky, obranný zákrok či vyražená/odražená střela. Pouze Rafael Leao v tomto ročníku Serie A získával pokutové území s míčem u nohy častěji, nikdo v Itálii nebyl častěji faulován. A napříč všemi TOP 5 ligami pouze Jeremy Doku tahal míč vpřed efektivněji než "Kvaradona."

Pakliže kolektivní ročník 2023/24 na klubové scéně byl pro Chvičovu Neapol drsným vystřízlivěním, individuálně populární Gruzínec příliš nepolevil (se 16 body jen těsně zaostával za Victorem Osimhenem), a tak se v únoru stal prvním fotbalistou po 42 letech, který se doma stal sportovcem roku.