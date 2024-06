Náhrada za Sadílka? Trenér Hašek se o povolání dalšího hráče rozhodne po Makedonii

Trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek (60) se po pondělním zápase se Severní Makedonií rozhodne, zda místo Michala Sadílka (25) povolá na ME dalšího hráče. Některé adepty už kontaktoval.

Trenéři mohou pro Euro po rozšíření kvóty povolat 26 hráčů. Hašek tedy může ještě jednoho hráče do pole dodatečně zařadit, ale pouze do začátku úvodního zápasu na turnaji, který bude jeho svěřence čekat 18. června proti Portugalsku. Brankáře lze v případě zranění vyměnit i během turnaje.

Za Sadílka připadají v úvahu jeho starší bratr Lukáš ze Sparty, Petr Ševčík, Alex Král, Lukáš Kalvach, Dominik Janošek či Michal Hlavatý. "Jestli povoláme nového hráče? Zítra po zápase si sedneme, vyhodnotíme to podle zdravotního stavu, podle kterého se rozhodneme. Některé hráče jsme už kontaktovali, aby třeba nebyli někde na dovolené. Máme už připravené některé varianty," řekl Hašek.

Sadílkovo zranění bylo pro mužstvo velkou ranou. "Hrozně se těšil. Je to život, prostě se to stalo. Budeme mu přát, aby byl co nejrychleji zpátky. Do budoucna s ním samozřejmě počítáme a těšíme se, až bude zdravý. Když odjížděl, měli všichni kluci slzy v očích. Nebylo to jednoduché," připustil Hašek.

"Mluvili jsme s ním, je to pro nás ztráta. Je to hlavně škoda, protože Sáďa je skvělý na hřišti. I charakterově je to skvělý kluk. Určitě budeme chtít i to mistrovství Evropy hrát pro něj a budeme bojovat za něj," prohlásil obránce Martin Vitík.

Sadílek si jako jeden ze sedmi hráčů v nominaci zahrál i na minulém mistrovství Evropy v roce 2021, kde český tým došel do čtvrtfinále. Pětadvacetiletý záložník nizozemského Twente Enschede dosud za národní tým absolvoval 24 zápasů a dal jednu branku.

Trénink reprezentace ve Schladmingu- Livesport

Podle všeho byl blízko k tomu, aby na Euru hrál v zahajovací jedenáctce. "Základní sestavu jsme řešili, ale nemohu vám říct, kdo tam byl a kdo ne. Byl to jeden z možných hráčů, ale to je 26," podotkl Hašek.

Český výběr v pondělí čeká v Hradci Králové proti Severní Makedonii generálka na Euro. Na šampionátu národní tým ve skupině postupně nastoupí proti mistrům Evropy z roku 2016 Portugalcům, Gruzii a Turecku.